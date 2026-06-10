Colocada la primera primera piedra de una promoción de 53 viviendas en el entorno de la Plaza España de Sevilla

Colocación de la primera piedra del residencial El Prado, una nueva promoción de 53 viviendas a cargo del Grupo ABU, situada entre la calle Diego de Riaño y la calle Virgen de la Sierra, en el entorno de la Plaza de España y Prado San Sebastián - AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

SEVILLA 10 Jun. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, ha asistido este miércoles al acto de colocación de la primera piedra del residencial El Prado, una nueva promoción de 53 viviendas a cargo del Grupo ABU, situada entre la calle Diego de Riaño y la calle Virgen de la Sierra, en el entorno de la Plaza de España y los Jardines del Prado de San Sebastián.

Según ha detallado el Ayuntamiento en una nota de prensa, el alcalde ha destacado el "momento histórico" que vive la ciudad en materia residencial ya que, según ha asegurado, actualmente se construyen en Sevilla 15.000 viviendas, de las cuales 6.134 son de carácter protegido.

En esa línea, Sanz ha celebrado que estos datos sitúan a la ciudad "a la cabeza nacional en materia de vivienda protegida, tan solo por detrás de Madrid", además de que ha señalado que la ciudad cuenta con suelos en desarrollo para más de 33.000 nuevas viviendas.

Durante su intervención, el primer edil ha aprovechado para agradecer las medidas impulsadas desde la Gerencia de Urbanismo y Medio Ambiente, como el programa Sevilla Acelera, la modificación de la Oroa y la implantación de entidades urbanísticas certificadoras.