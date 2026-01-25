Comienza el Carnaval 2026 de Alcalá (Sevilla) con la celebración del Pregón en el Teatro Gutiérrez de Alba

Arranca el Carnaval 2026 de Alcalá de Guadaíra (Sevilla). - AYUNTAMIENTO DE ALCALÁ DE GUADAÍRA

ALCALÁ DE GUADAÍRA (SEVILLA), 25 (EUROPA PRESS)

Con el Pregón de Carnaval a cargo de Santiago Cano y la entrega de la Máscara de Oro a Alejandro Hoys en un acto celebrado en el Teatro Gutiérrez de Alba de la localidad alcalareña, la fiesta del Carnaval de Alcalá 2026 ha dado comienzo de manera oficial.

Tal y como ha notificado el Consistorio local en una nota, durante su intervención, Santiago Cano ha realizado un recorrido por la historia del carnaval alcalareño y de quienes "con su trabajo, esfuerzo y ganas" lo han impulsado hasta convertirlo en un "referente fundamental" en la provincia al hablar de 'la Fiesta de Febrero' en Sevilla.

Para ello, las palabras del pregonero se han visto acompañadas no solo con imágenes sino también con la presencia de amigos que junto a él formaron parte de comparsas y chirigotas que quedan en la memoria del Carnaval de Alcalá de Guadaíra como 'El Motín', 'El show de Rasca y Pica', 'La Tierra Prometida' y de sus hijos con los que actualmente comparte agrupación.

Previamente, la Asociación Alcalareña de Carnaval realizó un homenaje, a título póstumo, a Paco Delgado, figura "muy querida" del carnaval alcalareño. A continuación, ha tenido lugar la entrega de la Mascara de Oro 2026 a Alejandro Hoys Lara, distinción otorgada "por su dedicación y entrega; su implicación desinteresada, su pasión por fortalecer y difundir el Carnaval de Alcalá y cuya trayectoria continúa enriqueciendo y consolidando la tradición carnavalesca local".

Por su parte, la alcaldesa de la ciudad, Ana Isabel Jiménez, que ha presidido el acto de inicio del Carnaval 2026 de Alcalá de Guadaíra, celebrado en el Teatro Gutiérrez de Alba, ha felicitado al pregonero por su intervención y expresado su reconocimiento a quien desde este domingo lleva la Máscara de Oro.

También ha tenido palabras de apoyo para la Asociación Alcalareña del Carnaval, pues con su labor no solo aportan a la ciudad unos días de sana convivencia y diversión sino que además a lo largo del año impulsan una "importante labor musical" con la cantera, través de sus miembros y colaboradores junto a la comunidad educativa en los CEIP de la localidad, por la que niños y jóvenes "conocen, aprenden y disfrutan de esta fiesta".

Por último, Ana Isabel Jiménez se ha referido a los pormenores que ultima el Ayuntamiento con el denominado 'Plan Serpentina', donde están implicados los diferentes servicios municipales, y que coordina las distintas actuaciones que, junto a la Asociación Alcalareña de Carnaval se precisan para que los actos, contemplados en el Carnaval 2026, se desarrollen "con el éxito de años anteriores y supongan un disfrute para los vecinos de Alcalá".

En contexto, lunto a la alcaldesa han estado presentes la delegada de Fiestas Mayores, Rocío Bastida, otros miembros del Gobierno municipal y del consistorio alcalareño.

Tras este acto, el domingo día 25 de enero se estrenará el documental 'Enfok2' sobre la historia del carnaval alcalareño a las 12,00 horas. El día 30 de enero será la Gala infantil a las 16,30 horas y el día 31 a las 17,00 horas el Pregón Infantil a cargo de Victoria García Gil.

Del 4 al 8 de febrero serán las Semifinales del 38º Concurso de Agrupaciones a las 20,30 horas y domingo a las 19,00 horas. El día 14 de febrero será la Gran Final del concurso, dando paso el día 15 de febrero a la Fiesta del Hornazo a partir de las 12,00 horas y el día 21 de febrero el Gran Desfile de la Ilusión a las 17,00 horas.