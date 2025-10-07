Comienza el proyecto 'Alcalá Emplea en Verde+' con la sesión informativa para los 45 beneficiarios

ALCALÁ DE GUADAÍRA (SEVILLA), 7 (EUROPA PRESS)

Este martes 7 de octubre se ha celebrado la sesión informativa de bienvenida dirigida a las 45 personas beneficiarias del proyecto 'Alcalá Emplea en Verde+' en Alcalá de Guadaíra (Sevilla), una iniciativa cofinanciada por el Fondo Social Europeo Plus (FSE+) a través del Programa Empleaverde+ de la Fundación Biodiversidad del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.

Según una nota emitida por el Consistorio, el encuentro ha estado presidido por la delegada de Empleo, Paula Fuster, y la delegada de Monumento Natural, Medioambiente y Sostenibilidad, Luisa Campos, quienes han destacado la importancia de esta iniciativa para mejorar la empleabilidad y la formación de las personas participantes, al tiempo que se impulsa la sostenibilidad y el cuidado del entorno urbano y natural de Alcalá de Guadaíra.

Durante la sesión se ha explicado el desarrollo del proyecto, que incluye dos itinerarios formativos con formación teórica y práctica. Se han detallado dos itinerarios en Hábitat Urbano, impulsados por el Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra, que formarán a 30 personas distribuidas en dos grupos de 15. Además, se ha presentado un itinerario en Gestión Ambiental, desarrollado por Aira Gestión Ambiental, que contará con 15 participantes.

Está previsto que las acciones formativas comiencen a mediados de este mes, combinando contenidos teóricos en aula con prácticas profesionales en entornos reales de trabajo, lo que permitirá a las personas participantes adquirir competencias y experiencia práctica directamente aplicables al mercado laboral.

El Consistorio ha concluido que el proyecto Alcalá Emplea en Verde+ persigue favorecer la inserción laboral en el ámbito de la economía verde, promoviendo la mejora de la cualificación profesional y el compromiso ambiental, con especial atención a la igualdad de oportunidades y la sostenibilidad.