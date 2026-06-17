Comienza la rehabilitación integral de un edificio del Polígono Sur de Sevilla para 30 nuevas viviendas sociales

Foto de familia de cargos públicos, con la consejera de Fomento en funciones y el alcalde en el centro, tras la visita a Martínez Montañés por la rehabilitación integral de un inmueble para viviendas sociales - GOGO LOBATO-EUROPA PRESS

SEVILLA 17 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Andalucía ha comenzado las obras de rehabilitación integral de un edificio clausurado para 30 nuevas viviendas sociales en el Polígono Sur de Sevilla. En este sentido, la consejera de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda en funciones, Rocío Díaz, ha asistido junto al alcalde, José Luis Sanz, al inicio de los trabajos de reconstrucción de este inmueble, situado en el número 12 de la calle Cañas y Barro, con la que el Gobierno andaluz pone en marcha su proyecto de regeneración urbana en la barriada Martínez Montañés.

Se trata de una primera actuación que cuenta con una inversión de 2,4 millones de euros financiadas con fondos Feder y un plazo de ejecución estimado de 18 meses. Díaz ha destacado al respecto que el inicio de las obras de rehabilitación supone "un día importante para la barriada de Martínez Montañés", donde el Gobierno andaluz "lleva desde 2019 actuando", pero que a partir del inicio de estas obras se afronta "un ambicioso plan con una inversión por parte de la Junta cercana a los 14 millones".

Sobre este proyecto de transformación, la consejera del ramo en funciones ha subrayado la importancia de la colaboración entre las administraciones, los colectivos vecinales y entidades sociales para avanzar en la transformación del barrio. En particular, ha agradecido "el empuje del Ayuntamiento", que ha acompañado a la iniciativa del Gobierno autonómico para una "transformación histórica" de la barriada.

Asimismo, la consejera ha explicado que la actuación en este edificio clausurado "forma parte de una intervención más amplia que contempla la mejora de viviendas, espacios comunes y zonas públicas" y en el que están implicadas no sólo la Consejería de Fomento sino también otras áreas del Gobierno andaluz como la Consejería de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad.

"No solamente hace falta dar soluciones habitacionales a los vecinos, sino también una transformación urbanística para cambiar y modificar esta barriada", ha indicado Rocío Díaz, que ha resaltado la importancia de que el Gobierno andaluz "tenga una hoja de ruta clara y una voluntad política para transformar el barrio de Martínez Montañés que antes no existía".

En una primera fase, ha indicado la consejera, se actuará en 542 viviendas, 30 de nueva construcción e intervenciones en otras 512. En concreto, se actuará en el interior de cuatro edificios con 80 viviendas mediante la adecuación de cocinas, baños y redes de saneamiento y electricidad y en las zonas comunes de otras 80 viviendas, así como en la adecuación de otros 17 bloques.

La segunda intervención se centra en la construcción de otras 62 viviendas, mediante la intervención integral de tres bloques que se encuentran clausurados. La consejera ha avanzado, sobre esta segunda fase, que están inmersos en la redacción de los proyectos constructivos previos a la licitación de las obras.

Por su parte, el alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, ha destacado "el esfuerzo que están haciendo en estos años por cambiar una realidad que tiene esta ciudad". "Al Polígono Sur no solo le hacían falta políticas sociales, sino que había que cambiar una serie de criterios urbanísticos", ha indicado el alcalde.

Sanz ha añadido que este plan para Martínez Montañés busca "abrir este barrio al resto de Sevilla, regenerando muchos espacios públicos y las zonas verdes que hacen falta".

Por ello, ha señalado que uno de los principales objetivos del Plan Martínez Montañés es abrir definitivamente el barrio al resto de Sevilla mediante la regeneración de espacios públicos, la recuperación de zonas verdes y la mejora de las conexiones urbanas.

NUEVAS VIVIENDAS SOCIALES EN REGIMEN DE ALQUILER

La rehabilitación integral de este edificio para la dotación de 30 nuevas viviendas en régimen de alquiler está considerada una Operación de Importancia Estratégica dentro de la Estrategia Regional Andaluza para la Cohesión e Inclusión Social (Eracis).

Así, el inmueble se someterá a diversas intervenciones en fachadas, cubiertas, instalaciones de saneamiento, abastecimiento y electricidad, así como otras mejoras de zonas comunes y la instalación de un ascensor para garantizar que las personas, especialmente aquellas de movilidad reducida, puedan acceder a sus viviendas de forma autónoma y segura.

La planta baja albergará las salas de las instalaciones del inmueble, mientras que las viviendas se distribuirán en el resto de las plantas. El proyecto contempla la demolición de los tabiques interiores de las viviendas y su reconstrucción conforme a la normativa técnica vigente para viviendas protegidas en Andalucía.

Las viviendas resultantes dispondrán de tres dormitorios, salón-comedor y dos baños, excepto las viviendas destinadas a personas con movilidad reducida que contarán con un baño adaptado. Además, se procederá al refuerzo de la envolvente del edificio, mediante un sistema de aislamiento térmico con panel rígido de lana mineral.

De este modo, se colocarán nuevas carpinterías exteriores de aluminio lacado, con rotura de puente térmico y doble acristalamiento, persianas enrollables con sistema monobloc y barandillas de perfiles metálicos. También se dotará al edificio de una nueva instalación de saneamiento con sistema separativo de aguas negras y pluviales, con bajantes de PVC.

Para el suministro de agua caliente de las viviendas, se instalará un equipo de aerotermia individual con depósito de almacenamiento para 200 litros de agua. En el soportal de la planta baja se colocarán baldosas de terrazo con bordillo de granito, y en las viviendas y demás zonas comunes se emplearán baldosas de terrazo y gres.

En cuanto a la instalación eléctrica, está prevista la colocación de paneles fotovoltaicos en la cubierta del edificio, a nivel de castillete. Las obras se completarán con otras instalaciones especiales como la de protección contra incendios.

OTRAS INTERVENCIONES EN EL POLÍGONO SUR

La Junta de Andalucía ha ejecutado desde 2019 obras por 4,7 millones de euros la construcción de 16 viviendas públicas en la calle Nombre de la Rosa con la rehabilitación integral de un edificio que serve de referencia para las nuevas promociones; la mejora de 742 viviendas mediante la reposición del tendido eléctrico, y la adecuación del Vacío Central, transformada en zona verde.

La consejera de Fomento ha estado acompañada, además de por el alcalde, en esta visita por el delegado del Gobierno andaluz en Sevilla, Ricardo Sánchez; el director general de Protección Social, Antonio Ismael Huertas; el director general de la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía (AVRA), Francisco Javier Díaz; el delegado territorial de Fomento en Sevilla, Francisco de Paula Juárez; el delegado de Urbanismo, Protección Ambiental, Patrimonio y Vivienda del Ayuntamiento de Sevilla, Juan de la Rosa; el director provincial de AVRA, Federico Ruiz; el comisionado para el Polígono Sur, Jaime Bretón; y representantes de varios colectivos de la barriada.