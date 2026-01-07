Comienza la segunda fase de la obra de Emasesa en la calle Méndez Núñez de Sevilla que se extenderá hasta el 27 de marzo

Calle Méndez Núñez de Sevilla - AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

SEVILLA 7 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Sevilla ha confirmado este miércoles el inicio de la segunda fase de la obra de reurbanización en la calle Méndez Núñez, una actuación que, en colaboración con la Gerencia de Urbanismo, forma parte del proyecto integral para la mejora de infraestructuras y la renovación estética de esta vía del centro de la ciudad.

Esta fase comprende el tramo entre la confluencia de las calles Moratín y Rosario y la Plaza de la Magdalena, y está previsto que concluya el 27 de marzo (Viernes de Dolores), en caso contrario, "se valorarán las medidas necesarias para garantizar que la Semana Santa transcurra sin afecciones", según ha indicado el Consistorio en una nota.

Estas obras, que comenzaron el 21 de julio de 2024, tienen como objetivo mejorar el caudal y la presión de servicio en el abastecimiento y aumentar la dotación de válvulas que permita optimizar la sectorización de la zona y la renovación de las acometidas domiciliarias afectadas.

Asimismo, el proyecto contempla mejorar la evacuación de las aguas pluviales y residuales, reponiendo acometidas, imbornales y todos aquellos elementos necesarios para el correcto funcionamiento de la red. Además, se instalará una nueva red de baldeo y se repondrá la totalidad del pavimento afectado.

El Ayuntamiento ha señalado que Méndez Nuñez pasará a tener plataforma única con adoquín de Gerena de recuperación y a contar con dos bandas de aparcamiento, una en el tramo de los pares, entre la calle Moratín y la calle San Pablo y otra en el de los impares, entre la calle Albareda y la Plaza Nueva. En ambas bandas se plantarán una veintena de árboles Sophora Japónica "Piramidalis", en alcorques con bordillos de granito Gris Quintana, con protección anti-raíces y zanja rellena de material granular que comunicará los alcorques.

El proyecto cuenta con un presupuesto total de 1.433.247,46 euro y un plazo global de ejecución de 28 semanas para ambas fases.

Para minimizar el impacto en la movilidad, se ha diseñado un plan específico de tráfico siguiendo las indicaciones y con la aprobación de la Dirección General de Movilidad. Este plan contempla desvíos y señalización adaptada para garantizar la seguridad y fluidez en la zona durante el desarrollo de las obras.

Méndez Núñez se abre al tráfico en su tramo ya arreglado desde Moratín hasta la Plaza Nueva, recuperando su aparcamiento para motos en dicho tramo. También se recupera el el aparcamiento de motos de la calle Jaén.

A dicho tramo de Méndez Núñez se podrá acceder desde Carlos Cañal y Albareda con dirección a Plaza Nueva. Por otro lado, la calle Jaén recupera su sentido original desde la Plaza Nueva.

Durante el tiempo de duración de las obras, se permitirá el acceso de residentes a los garajes de la calle Moratín desde la calle Zaragoza.