Comienzan las negociaciones para un nuevo reglamento de la Policía Local de Sevilla

Archivo - Imagen de agentes de la Policía Local de Sevilla de servicio tras activase el Plan de Emergencia Nivel 1 en noviembre de 2025. - Eduardo Briones - Europa Press - Archivo

SEVILLA 22 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Sevilla y los sindicatos han iniciado las negociaciones para un nuevo reglamento de la Policía Local de la ciudad en vista de cerrar un acuerdo a final de mes.

Fuentes municipales y sindicales han confirmado que este miércoles se mantuvo la primera de las reuniones dentro del compromiso del Consistorio para "aligerar" los plazos para una nueva Relación de Puestos de Trabajos (RPT), una nueva Valoración de Puestos de Trabajos (VPT)y un nuevo reglamento del cuerpo, tras la aprobación del último Plan de Navidad.

"Estamos trabajando para hacer las reformas necesarias desde el consenso", han afirmado fuentes municipales consultadas por Europa Press.

Los presupuestos municipales para 2026, aprobados a final de diciembre, registran un aumento en el personal de la Policía Local. En total se incorporan 57 nuevos agentes y se aumenta la previsión de personal hasta los 1.409.

Por su parte, fuentes sindicales han indicado a esta agencia que la primera propuesta del Consistorio conlleva la "integración de varias unidades como la dedicada a la venta ambulante o la nocturna a las cuatro unidades territoriales de distrito que quiere implantar la jefatura".

Ante la iniciativa han subrayado que "se encuentran escépticos" ante la repercusión de esta decisión en materia de personal y recursos económicos, aunque continúan abiertos a seguir negociando de cara a la siguiente reunión prevista el próximo martes 27 de enero.

Las negociaciones se han retomado después de la aprobación el pasado 18 de diciembre del Plan de Navidad tras semanas de desencuentros entre ambas partes. La propuesta final contó con el apoyo del Sindicato Profesional de Policías Municipales de España (Sppme), el sindicato mayoritario de la Policía Local, mientras que CSIF, SPLS y CCOO votaron en contra junto con la abstención de UGT.

El Plan fue aprobado después de la activación del Plan de Emergencias en Nivel 1 por parte del Ayuntamiento el 28 de noviembre para "garantizar la seguridad" de la ciudad durante las navidades.