Comienzan las obras de la plaza Terreras de Los Pajaritos (Sevilla) con peatonalización parcial y nuevas zonas verdes

El Ayuntamiento de Sevilla ha iniciado las obras de reurbanización de la Plaza Terreras, uno de los espacios urbanos centrales de la barriada de Los Pajaritos, como parte de una intervención más amplia que contempla la rehabilitación de un total de 144 viviendas públicas en régimen de alquiler y la transformación del entorno urbano. La actuación está cofinanciada por el Ayuntamiento de Sevilla, la Unión Europea --a través de los fondos Next Generation EU--, el Gobierno de España y la Junta de Andalucía, con un presupuesto global de 12.853.251 euros.

La reurbanización de la Plaza Terreras, con un presupuesto base de licitación de 511.111 euros (IVA no incluido) se integra en la segunda fase del proyecto, ejecutada gracias a los fondos europeos Next Generation EU, y constituye uno de los hitos urbanos más destacados del conjunto de actuaciones. Esta intervención tiene como objetivo convertir la plaza en un espacio renovado, accesible, sostenible y plenamente integrado en la vida del barrio. La actuación contempla la peatonalización parcial, una mejora completa de la pavimentación y el mobiliario urbano, la instalación de infraestructuras verdes y de sistemas de drenaje sostenible, así como la plantación de nuevo arbolado que refuerce la identidad ambiental del espacio.

El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, ha destacado que "la nueva Plaza Terreras será próximamente un punto de encuentro para el vecindario, en línea con los criterios de accesibilidad universal, confort climático y cohesión social que marcan toda la estrategia de regeneración urbana en Los Pajaritos-Nazaret. Esta transformación forma parte de la apuesta por la renaturalización de los espacios públicos, "favoreciendo entornos habitables, seguros y pensados desde el punto de vista del peatón y del vecindario más vulnerable, como la infancia o las personas mayores. Esto es un nuevo ejemplo de que Sevilla está en marcha desde todos los barrios. Nuestro único objetivo es y seguirá siendo mejorar la calidad de vida de nuestros vecinos y que ninguno se quede atrás".

UN MODELO DE REGENERACIÓN INTEGRAL

La rehabilitación de Los Pajaritos-Nazaret es uno de los proyectos sociales y urbanísticos más ambiciosos en marcha en la ciudad de Sevilla, impulsado por el Ayuntamiento y coordinado por Emvisesa, la Gerencia de Urbanismo y el Distrito Cerro-Amate. Las obras se articulan en torno a dos grandes líneas de financiación: el programa Área de Regeneración y Renovación Urbana (ARRU) y los fondos Next Generation EU, que han permitido solapar las fases para mejorar los tiempos de ejecución y la eficiencia global del proyecto.

La actuación afecta a un total de 144 viviendas públicas distribuidas en cuatro edificios de cuatro plantas, con una superficie construida total de 9.998 metros cuadrados. Las viviendas están situadas en los bloques IV (calle Gavilán, 33, 35, 37 y 39 y Tordo, 34, 36, 38 y 40), V (calle Tordo, 31, 33, 35 y 37 y Estornino, 40, 42, 44 y 46) y X (calle Tordo, 23 y Estornino, 32).

La primera fase, financiada a través del programa ARRU por la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento de Sevilla, está centrada en la rehabilitación integral de los inmuebles y en la intervención social con las familias residentes. Las obras comprenden actuaciones estructurales en forjados, muros y elementos de carga, la renovación de instalaciones comunitarias --saneamiento, fontanería, electricidad, telecomunicaciones, contraincendios--, la impermeabilización de cubiertas, el aislamiento térmico y acústico, y, de forma destacada, la retirada de amianto, uno de los grandes retos de este proyecto.

En paralelo, esta fase incluye una reurbanización del entorno urbano, con la reparación de pavimentos, mejora de acerados, plantación de arbolado y reorganización del espacio público, apostando por la peatonalización de calles secundarias donde no es necesario mantener la circulación rodada.

FONDOS NEXT GENERATION EU

A través de la financiación obtenida por Emvisesa a través de los fondos Next Generation EU, el Ayuntamiento ha podido ampliar el alcance del proyecto inicial e incorporar actuaciones complementarias en materia de eficiencia energética y accesibilidad universal, reforzando así los objetivos de sostenibilidad y cohesión social.

Entre estas mejoras han destacado la incorporación de ascensores en los edificios, la instalación de paneles fotovoltaicos y la intervención energética sobre las envolventes de los inmuebles para reducir el consumo energético y mejorar el confort térmico de las viviendas.

Además, esta segunda fase incluye la mencionada reurbanización de la Plaza Terreras, que representa un paso más en la transformación del barrio en un entorno "digno, sostenible y plenamente integrado en la ciudad de Sevilla".