Comienzan las obras de reajardinamiento de la mediana de la avenida Presidente Adolfo Suárez de Sevilla

Recreación de la avenida Presidente Adolfo Suárez de Sevilla tras las obras de reajardinamiento - AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

SEVILLA 6 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Sevilla, a través de la Delegación de Arbolado, Parques y Jardines, ha iniciado este viernes las obras de restauración paisajística de la mediana de la avenida Presidente Adolfo Suárez, una actuación que se integra dentro del plan municipal de reajardinamiento de medianas de la ciudad, dotado con una inversión superior a los 1,8 millones de euros.

Según ha indicado el Consistorio en una nota, esta intervención corresponde a la fase 1 del proyecto de restauración paisajística del eje de la Feria, que contempla actuaciones sucesivas en las avenidas Presidente Adolfo Suárez, Flota de Indias, Alfredo Krauss y Rubén Darío, con el objetivo de "mejorar la calidad paisajística de este entorno urbano y su integración con el futuro Jardín de las Cigarreras".

Los trabajos cuentan con un presupuesto de 477.661,73 euros e incluyen la retirada del seto de adelfas existente -respetando las palmáceas y yucas actuales-, la sustitución del suelo vegetal hasta 80 centímetros de profundidad y la implantación de un nuevo diseño paisajístico adaptado al entorno urbano.

El proyecto contempla la plantación de 59 nuevos árboles, entre ellos cipreses, jacarandas, olmos resistentes y árboles del amor, junto con más de 6.300 arbustos de diferentes especies ornamentales adaptadas al clima sevillano. Además, se instalará un sistema de riego por goteo eficiente que permitirá optimizar el consumo de agua y garantizar el correcto desarrollo de la vegetación.

Por su parte, la delegada de Arbolado, Parques y Jardines, Evelia Rincón, ha señalado que estas intervenciones "transformarán los principales accesos a Sevilla en corredores verdes, más sostenibles y seguros, reforzando la infraestructura verde de la ciudad y mejorando la calidad ambiental de nuestros espacios urbanos".

El Ayuntamiento ha enmarcado la actuación en el plan municipal de reajardinamiento de medianas que contempla actuaciones en ocho grandes ejes de la ciudad con el objetivo de "mejorar su imagen urbana, aumentar el arbolado y avanzar hacia un modelo de ciudad más sostenible."

Actualmente, las actuaciones en las avenidas de Torneo y Concejal Alberto Jiménez-Becerril se encuentran en fase de finalización, mientras que las intervenciones en la avenida de Jerez y en la avenida de Ferroviarios se están desarrollando actualmente.

Por su parte, la mediana de la avenida de Ucrania ya ha sido completamente renovada, mientras que el programa continuará con nuevas actuaciones como la restauración paisajística de la avenida Presidente Adolfo Suárez, que ahora comienza, así como en la calle Tarso, entre otras intervenciones previstas dentro de este plan municipal.