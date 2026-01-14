Comienzan las obras de reforma integral de los aseos del CEIP Zurbarán en el Distrito Sur de Sevilla

Obras de reforma integral de los aseos en el CEIP Zurbarán de Sevilla. - AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

SEVILLA 14 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Sevilla, a través de la delegación de Edificios Municipales, ha comenzado este miércoles la reforma integral de los aseos del CEIP Zurbarán, ubicado el barrio de La Oliva en el Distrito Sur. Esta actuación, que supone una inversión total de 145.000 euros, forma parte del plan municipal de mejora de los centros públicos de educación infantil y primaria.

El proyecto contempla la reforma de los doce núcleos de aseos existentes en el centro, en los edificios de dirección, aulario principal y gimnasio, y supondrá una renovación completa de revestimientos, instalaciones eléctricas y de fontanería, carpinterías, equipamientos y mejoras de accesibilidad, según ha informado el Consistorio en una nota.

El plazo de ejecución previsto es de seis meses desde el inicio de las obras y buscar "convertir del siglo XXI" unos servicios datados de 1972.

Asimismo, la intervención incluye la instalación de luminarias LED, solerías nuevas, falsos techos, carpintería de madera, encimeras de piedra artificial tipo Silestone y revestimientos cerámicos hasta 2,10 metros de altura, rematados con moldura de mármol.

El Ayuntamiento ha indicado que se instalarán nuevos elementos de señalización en aluminio y placas de metacrilato con el objetivo de dotar al centro de espacios "higiénicos, accesibles y funcionales que respondan a las necesidades actuales del alumnado y el personal docente".

En el CEIP Zurbarán, el Gobierno municipal finalizó en el último trimestre de 2023 la reforma del mobiliario en el patio infantil, al zona de juegos, el vallado de la zona del huerto y pistas deportivas del centro.

Por su parte, la delegada de Educación y Edificios Municipales, Blanca Gastalver, ha señalado que también "se adecuó el patio de infantil, en el que se desmontó en su momento el suelo de caucho e implementando otro de goma con cinco centímetros de espesor", con una inversión de 31.600 euros.

En esta línea, ha indicado que "se ha renovado la zona de juegos, la reposición de bordillos de alcorques, la renovación de las vallas que conforman la zona de huerto y los toldos del patio, trabajos estos últimos finalizados el pasado verano de 2025".

Gastalver ha enmarcado estas actuaciones dentro Plan de Recuperación de los Colegios Públicos de Sevilla que está llevando a cabo el gobierno municipal. Un plan que, según la delegada, cuenta con una inversión de 2,5 millones de euros, "tenemos también en vigor un importante contrato de mantenimiento, el más ambicioso que se recuerda en la historia de la ciudad frente al de 300.000 euros que tenía en vigor el PSOE en su mandato".

"En estos momentos, este equipo de gobierno tiene más de 2,7 millones de euros en ejecución, Más de 6,7 millones de euros en tramitación y más de 5,4 millones de euros en redacción. Ello se suma a los más de 5,4 millones en obras en redacción y 6 millones en terminadas este 2025. Datos que se actualizan cada semana", ha afirmado la delegada.