Comienzan los trabajos de reajardinamiento de la avenida Concejal Alberto Jiménez-Becerril en Sevilla con 135 ejemplares

SEVILLA 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Sevilla ha comenzado este jueves los trabajos de reajardinamiento de la mediana de la avenida Concejal Alberto Jiménez-Becerril. Esta vía conecta con la calle Torneo, en la que también se está realizando "una intervención similar".

Según una nota de prensa remitida por el Consistorio, se va a proceder a la plantación de más de 135 ejemplares, entre los que destacan especies ornamentales y "resistentes al clima sevillano", como árboles de Júpiter, palmeras reinas y cicas. La actuación supone una inversión de 263.819 euros.

Por otra parte, se instalará un sistema de riego automatizado por goteo enterrado, diseñado para optimizar el uso del agua y garantizar la sostenibilidad de la plantación.

En esta línea, la delegada de Arbolado, Parques y Jardines, Evelia Rincón, ha subrayado que "se continua con el modelo iniciado en Torneo: recuperar nuestras medianas como espacios verdes, sostenibles y bellos, que mejoren la calidad ambiental y la imagen de la ciudad".

Sobre la actuación en Torneo, está prevista la retirada de 108 árboles y el trasplante de otros 19 ejemplares. Los informes técnicos del Servicio de Parques y Jardines concluyen que el arbolado existente, plantado en los años noventa en una mediana muy estrecha, "no puede seguir cumpliendo su función debido a su mala implantación y a las condiciones del terreno".

Los informes aseguran que las especies de copas bajas, son "incompatibles" con el tráfico rodado, muchas de ellas con raíces débiles y un cepellón de vivero insuficiente como anclaje, en suelos agotados y compactados que han impedido su correcto desarrollo. Además, las podas severas y reiteradas, los golpes de vehículos y la falta de espacio "han provocado" copas desestructuradas, heridas, cavidades y pérdida de vigor, con árboles inclinados o deformados que "suponen un riesgo y ya no aportan los beneficios ambientales esperados".

El Ayuntamiento ha defendido que se sustituirá este arbolado por nuevos ejemplares "más fuertes, saludables y adecuados al entorno". Una actuación que se enmarca dentro del plan municipal de transformación de ocho grandes medianas de Sevilla, con una inversión global superior a 1,8 millones de euros.

El plan se ha ejecutado en la avenida de Ucrania y contempla la renovación de las medianas de Kansas City, cuyas obras ya han comenzado, la avenida de Jerez en la zona de Jardines de Hércules, la calle Ferroviarios, la avenida Alfredo Krauss-Flota de Indias y en la calle Tarso.