La Comisión Europea elige Ulysseus, liderada por la US, entre las 24 nuevas universidades europeas aprobadas en 2020

La Comisión Europea ha concedido cinco millones de euros a la alianza Ulysseus, liderada por la Universidad de Sevilla (US) y conformada junto a otras cinco universidades europeas, en concreto, la Universidad de Génova (Italia), la Université Cote d'Azur (Francia); la Technical University of Kosice (Eslovaquia), el Management Center Innsbruck (Austria) y la Haaga-Helia University of Applied Sciences (Finlandia).

Según informa la US en una nota, este proyecto, que se enmarca dentro del programa Erasmus Plus, permitirá a estudiantes, investigadores y egresados desplazarse libremente entre las universidades, hacer prácticas de empresas y poner en marcha proyectos de investigación de alto impacto.

"La diversidad es la fuerza central de Ulysseus para crear con precisión una alianza dinámica y versátil", sostiene la universidad, que recuerda que el proyecto Ulysseus persigue generar una alianza a largo plazo, con una estructura y una estrategia unificadas de educación e investigación, vinculada a las prioridades de las ciudades y regiones de las universidades que integran el proyecto.

En este sentido, los seis miembros pretenden contribuir a su competitividad, potenciar su carácter innovador y mejorar la empleabilidad de sus habitantes, así como promover entre sus estudiantes y empleados un ejercicio activo de la ciudadanía, la inclusión social, la cohesión y el desarrollo personal.

Ulysseus reúne el apoyo de más de 90 asociados entre ayuntamientos, gobiernos regionales, empresas, 'think tanks' y ONGs. La puesta en marcha de Ulysseus supondrá un impacto sistémico, estructural y sostenible en todos los niveles de la alianza hasta 2030.

Así, la creación de un campus interuniversitario donde fomentar las experiencias basadas en el trabajo y los programas de movilidad asociados a esta idea permitirá a los estudiantes desplazarse libremente entre las universidades integrantes de Ulysseus, con el reconocimiento automático de los créditos que cursen, y acceder a prácticas profesionales. Todas estas acciones permitirán eliminar las barreras existentes mediante el fomento del compromiso social y la inclusión de los participantes.

Para ello, Ulysseus abarca más de 180.000 estudiantes, académicos y personal y "con el mismo entusiasmo y determinación que el héroe de la Odisea, Ulysseus se enfrenta a un ambicioso viaje de 10 años", pues en 2030 "será una Universidad Europea de excelencia reconocida, internacionalmente atractiva, abierta, centrada en las personas y emprendedora".

Entender la alianza como un ecosistema de innovación, que ofrece soluciones para superar desafíos locales y regionales desde sus seis polos de innovación es la característica única y distintiva de Ulysseus. Los primeros tres años de la Universidad de Ulysseus, los que abarca la financiación comunitaria, estarán dedicados a diseñar y co-crear las estructuras conjuntas, la gobernanza y la gestión, así como los programas piloto de actividades.

Las actividades de Ulysseus se co-crearán en sus seis polos de innovación, sitos en cada una de las ciudades participantes, y se centrarán en desafíos como envejecimiento y bienestar; turismo, arte y patrimonio; inteligencia artificial; nergía, transporte, movilidad y Smart Cities; digitalización, y alimentación, biotecnología y economía circular.

Las actividades se desarrollarán en un Campus digital y territorial con centros de investigación, 'living labs' y clases abiertas y una plataforma digital para la interacción de toda la comunidad.

Ulysseus se ha diseñado "para formar a los ciudadanos del futuro para un mundo cambiante, globalizado e inclusivo que demanda personas altamente preparadas para afrontar los desafíos del futuro". "Este liderazgo, eficiencia y visión convertirá Ulysseus en un modelo de excelencia e innovación internacional", concluye la US.