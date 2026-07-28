La Comisión de Urbanismo aprueba este martes la licencia de la mezquita de Sevilla mientras Vox apela a la movilización

Diseño del centro islámico proyectado en el Polígono Sur, obra de Guillermo Vázquez Consuegra - FUNDACIÓN MEZQUITA DE SEVILLA

SEVILLA 28 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Sevilla tiene previsto conceder la licencia de la mezquita proyectada en el Polígono Sur este martes, 28 de julio, en la Comisión de Urbanismo, desoyendo así a Vox, al considerar que "no hacerlo sería incumplir la ley". Para ello, esgrime que los informes técnicos y jurídicos solicitados concluyen que el uso es compatible con la calificación de la parcela y que "no concurren razones urbanísticas para exigir un procedimiento adicional de participación ciudadana", como había pedido el grupo municipal de Vox.

Desde el Área de Urbanismo, a través de su concejal, Juan de la Rosa, insisten en que se trata de un promotor privado, que actúa sobre suelo privado y que "cumple la normativa urbanística vigente", y que "bajo ningún concepto" van a poner encima de la mesa "intereses ideológicos o partidistas, ante una licencia perfectamente reglada".

Las discrepancias en este asunto han llevado a la formación que lidera Abascal a nivel nacional a amenazar al Gobierno local con retirar su apoyo si se concede dicha licencia a la Fundación Mezquita de Sevilla. En las últimas horas, además, han llamado a la movilización vecinal al tiempo que han pedido respeto al "malestar generalizado" que ha provocado el proyecto en "amplias zonas de la ciudad".

La situación ha llegado a tal punto que desde Vox han anunciado un recurso judicial si prospera la licencia. "El uso principal es un centro religioso y el promotor aseguró que el uso es social. Nos tenemos que creer que es un centro cultural y social, y en eso se basa el alcalde. Que los jueces digan si es mezquita o centro islámico".

El portavoz municipal de Vox, Gonzalo García de Polavieja, manifestaba este lunes que han escuchado "de primera mano" a comerciantes y vecinos de La Oliva, que les habrían trasladado su "preocupación" por un proyecto que "puede alterar la convivencia y la identidad del Polígono Sur y toda su zona de influencia".

Desde el equipo de gobierno se recuerda que el pasado día 10 de julio se retiró este asunto del orden del día de la Comisión Ejecutiva pese a que el recurso de Vox eran "tres folios con pocas explicaciones" y que lo hicieron entonces por "lealtad institucional".

De la Rosa afirmaba días atrás que volverán a facilitar a Vox los dos informes que se pidieron al hilo de esa consulta, tanto jurídico del Servicio de Licencia e Inspección Urbanística, como de la licencia de obras, que es lo que se está tramitando en la Comisión Ejecutiva en los que se recoge que los usos "son compatibles con la norma urbanística", por lo que se avala la licencia.

El cruce de declaraciones ha motivado que en Vox hayan criticado la "salida de tono" del delegado municipal de Urbanismo al considerar que "en lugar de responder al fondo del asunto, ha optado por el insulto" y que con ello, en opinión de esta formación política, "reconoce que no tiene argumentos para defender su posición: la descalificación nunca debe sustituir al debate", afirmaban este domingo sobre el particular.

Su portavoz municipal reclamaba también hace unos días al Comisionado para el Polígono Sur que centrara todos sus esfuerzos en "resolver los gravísimos problemas de seguridad, desempleo, fracaso escolar, narcotráfico y exclusión social que padecen los vecinos", antes de "amparar o respaldar proyectos que nada tienen que ver con las necesidades reales del barrio".

FUNDACIÓN MEZQUITA SEVILLA

Fundación Mezquita de Sevilla ha solicitado una reunión con el vicepresidente de la Junta y líder de Vox en Andalucía, Manuel Gavira, para mostrarle el proyecto de centro cultural islámico, previsto en la parcela de la calle Victoria Domínguez Cerrato, junto al Parque Celestino Mutis, diseñado por Guillermo Vázquez Consuegra y que incluye un minarete.

Los promotores del proyecto subrayan, cada vez que tienen en ocasión, que las licencias "se conceden por criterios técnicos y no ideológicos" y que obra en su poder un informe técnico favorable de la Gerencia de Urbanismo, como asegura Jadiya Martínez, consejera de la citada entidad, quien desmiente el concepto achacado por Vox de 'prioridad musulmana', puesto que "en ningún momento y en ningún lugar hemos usado tal expresión".

El plan director del centro cultural islámico incluye la posibilidad de ofrecer atención a la salud "abierto para todos por igual, con atención especial a las necesidades que por los preceptos islámicos alimenticios tienen los musulmanes". "Es un conflicto ficticio generado para polarizar a la opinión pública y sacar rédito político", abundan al respecto.