El Gobierno de Sevilla defiende la mezquita ante Vox: "No pueden primar intereses ideológicos sobre licencias legales"

Recreación del patio central del centro cultural islámico promovido por Fundación Mezquita de Sevilla, con diseño de Vázquez Consuegra - FUNDACIÓN MEZQUITA DE SEVILLA

SEVILLA 24 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno municipal de Sevilla ha defendido la legalidad de la concesión de la licencia de obras para la construcción de la futura mezquita proyectada en el Polígono Sur, en base al informe jurídico realizado por la Gerencia de Urbanismo, por lo que el delegado de Urbanismo, Juan de la Rosa, ha afeado a Vox que "bajo ningún concepto" van a poner encima de la mesa "intereses ideológicos o partidistas, ante una licencia perfectamente reglada".

En una atención a medios tras la Junta de Gobierno Local, Juan de la Rosa ha reaccionado a la crítica realizada por Vox sobre el proyecto de centro cultural islámico en el Polígono Sur, cuya aprobación se paralizó el pasado 10 de julio, tras un recurso de Vox a la Comisión Ejecutiva de Urbanismo porque dudaba de la "incompatibilidad de los usos" y "porque planteaba una participación ciudadana". A pesar de ello, su aprobación está prevista para el próximo martes, 28 de julio.

En este sentido, el delegado ha afirmado que apoyaron el primer recurso de Vox, a pesar de que eran "tres folios con pocas explicaciones" por "lealtad institucional". Al hilo, ha explicado que la Gerencia solicitó un informe técnico y otro jurídico que avalan la legalidad del proyecto y que no avalan el proceso de participación ciudadana solicitado por la formación liderada por Abascal a nivel nacional. "El uso solicitado es perfectamente compatible con la calificación de la parcela", ha asegurado.

Por lo tanto, el delegado ha confirmado su inclusión en el orden del día de la Comisión de Urbanismo del próximo martes 28 de julio, a lo que ha añadido que negar la licencia de cualquier proyecto privado en un suelo privado, sería "una ilegalidad". "Bajo ningún concepto, vamos a poner encima de la mesa intereses ideológicos o partidistas, como está planteando Vox", ha mantenido.

Asimismo, ha anunciado que "volverán a facilitarle los dos informes que se pidieron al hilo de esa consulta de Vox, tanto jurídico del Servicio de Licencia e Inspección Urbanística, como de la licencia de obras, que es lo que se está tramitando en la Comisión Ejecutiva en los que se recoge que los usos "son compatibles con la norma urbanística", por lo que se avala la licencia.

En contexto, el grupo municipal de Vox ha afirmado que va a "resultar imposible" apoyar a un gobierno que "pone alfombra roja" a una mezquita y ha anunciado un recurso judicial si el próximo martes, 28 de julio, la Comisión de Urbanismo concede licencia de obras al proyecto de la Fundación Mezquita de Sevilla, al considerarlo "ilegal".