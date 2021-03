La Compañía Sevillana de Zarzuela con ‘La patria chica’, de los hermanos Álvarez Quintero, en el Lope de Vega

SEVILLA, 3 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Teatro Lope de Vega de Sevilla vuelve a recibir este fin de semana a la Compañía Sevillana de Zarzuela, que pondrá en escena el espectáculo 'La patria chica', zarzuela de un acto escrita por los hermanos Serafín y Joaquín Álvarez Quintero, con motivo del 150 aniversario del nacimiento del primero.

En un comunicado, el Ayuntamiento hispalense detalla que el espectáculo, estrenado en 1907, subirá a las tablas del coliseo municipal los días 6 y 7, a las 12,00 horas.

Con música de Ruperto Chapí, la compañía ha rescatado para la ocasión una escenografía ambientada en una buhardilla francesa de los años 20 del siglo pasado, original de la legendaria compañía de la maestra María Dolores Marco. En ella se desarrollarán la acción del espectáculo, que estará interpretado por la orquesta, solistas y coro titular de la compañía, bajo la dirección musical de Elena Martínez Delgado y la dirección escénica de Nieve Fernández de Sevilla y Marta García-Morales

En esta buhardilla parisina, José Luis, un pintor español, está dando las últimas pinceladas a un cuadro encargado por un millonario inglés (Míster Blay) en el que retrata a 'La Caramela', artista española de reconocido prestigio en la época. Allí le visitan Españita, un paisano en el exilio, y Carranque, otro español, antipatriota y amargado, a los que se suman varios componentes de una compañía de folklore español a los que un empresario ha abandonado a su suerte en París.

José Luis intenta ayudar a todos, pero no tiene dinero para pagarles en viaje de regreso a España, aunque confía en que podrá conseguirlo con la venta del cuadro. Así, cuando Míster Blay llega al estudio, todos tratan de convencerle para que lo compre, a pesar de que reconoce en varias ocasiones que no le gusta el resultado. No obstante, el millonario se queda prendado de la belleza de Pastora, una de las componentes de la compañía. A partir de ahí, el resto de sus compañeros hará lo posible por distraer al inglés y persuadirle de que les dé el dinero para volver a España.

Con 'La patria chica', la Compañía Sevillana de Zarzuela vuelve al Lope de Vega tras el estreno, el pasado mes de noviembre, de los sainetes La Boda de Luis Alonso o La Noche del Encierro y El mundo comedia o El Baile de Luis Alonso, que volvió a confirmar la fidelidad del público sevillano a este género tras los éxitos de aforo anteriores.

COMPAÑÍA SEVILLANA DE ZARZUELA

La Compañía Sevillana de Zarzuela es una entidad sin ánimo de lucro que nació en 2009 entre un grupo de estudiantes de la Universidad de Sevilla con unos objetivos muy definidos: el rescate de este género musical en todos sus aspectos, servir de puente formativo-laboral para jóvenes andaluces que pretenden dedicarse al sector de las artes escénicas musicales y procurar la donación de recursos económicos a entidades no lucrativas.

A lo largo de su trayectoria, ha superado la veintena de zarzuelas interpretadas, recuperando vestuarios y escenografías lucidos en obras como 'La corte del Faraón' o 'La rosa del azafrán'. Actualmente, prepara su salto internacional a través de un proyecto de cooperación entre la Universidad de Sevilla y las universidades mexicanas Michoacana de San Nicolás de Hidalgo y Guadalajara.