La concejal socialista de Osuna (Sevilla) Brígida Pachón toma posesión en el Congreso como sustituta de Montero

La socialista sevillana y exconcejala del Ayuntamiento de Osuna, Brígida Pachón, tomando posesión de su escaño como diputada en el Congreso - PSOE SEVILLA

SEVILLA 11 Jun. (EUROPA PRESS) -

La primera teniente de alcaldesa de Osuna (Sevilla), Brígida Pachón ha tomado posesión de su escaño en el Congreso de los Diputados este jueves, tras la salida al Parlamento andaluz de la secretaria del PSOE-A, María Jesús Montero.

Al inicio de la sesión plenaria de este jueves, la socialista sevillana ha adquirido la condición plena de diputada, tras jurar este jueves "acatar la constitución" ante la cámara presidida por Francina Armengol.

Asimismo, el PSOE de Sevilla ha celebrado en redes sociales la llegada de Pachón a las cortes, y han afirmado que su "incansable trabajo hará que la provincia tenga una aliada en las Cortes".

Brígida Pachón, licenciada en Trabajo Social por la Universidad Pablo de Olavide, compatibilizará el Congreso con su labor como primera teniente de alcaldesa y responsable de las áreas de Presidencia y Hacienda del Ayuntamiento de Osuna, además de haber sido con anterioridad, secretaria de Igualdad de la Ejecutiva local del PSOE de Osuna y vocal de la Ejecutiva provincial del PSOE de Sevilla.

En contexto, Montero, presentó el pasado viernes, 5 de junio, su renuncia al escaño en el Congreso de los Diputados --que consiguió en las elecciones generales de 2023 liderando la candidatura socialista por la provincia--, para acreditarse como diputada del Parlamento de Andalucía, desde donde aspira a ejercer una labor de "oposición seria y exigente" al candidato del PP-A a la reelección como presidente de la Junta, Juanma Moreno.