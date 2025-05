Concentración de CCOO para reclamar condiciones laborales dignas en el sector de la jardinería en Sevilla

SEVILLA 29 May. (EUROPA PRESS) -

El sindicato provincial de CCOO del Hábitat de Sevilla ha reclamado este jueves condiciones salariales y laborales dignas para el colectivo de trabajadores de jardinería en Sevilla. En el marco de movilizaciones convocadas a nivel estatal, CCOO se ha concentrado a las puertas del Ayuntamiento de la capital andaluza para denunciar que la patronal "está ninguneando a los trabajadores con su propuesta del 1% de subida y su bloqueo a la negociación del convenio".

La propuesta del sindicato es de un incremento del 5% con el objetivo de no perder más poder adquisitivo. "El planteamiento de los empresarios es una tomadura de pelo. El nivel de vida lleva años subiendo pero nuestra situación es cada vez más precaria, lo que nos obliga a estar en la lucha", ha señalado Eva Coronado, delegada de CCOO en el sector de jardinería de Sevilla en una nota de prensa.

"Lo único que queremos es que nos tomen en serio, por eso esperamos que antes del verano volvamos a sentarnos a negociar", ha añadido. El sindicato ha querido recordar que "este sector es esencial y se demuestra a diario, especialmente en una ciudad como esta. Si el arbolado no estuviera cuidado, no tendríamos sombra; si los parques no estuvieran mantenidos, no podríamos disfrutarlos. Y, pese a ello, no nos valoran".

Por último, CCOO ha pedido un "cambio de actitud patronal" y anuncia que continuarán las movilizaciones si no hay avances en la negociación.