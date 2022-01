Concentración este sábado en demanda de la restitución de la pediatría en el centro de salud de Amate de Sevilla

SEVILLA, 14 Ene. (EUROPA PRESS) -

La confluencia de la calle Ingeniero de la Cierva y de la avenida de los Gavilanes será este sábado a las 12 horas escenario de una concentración promovida en demanda de la restitución del servicio de pediatría en el centro de salud de Amate de Sevilla capital, aspecto que motiva que para las consultas relacionadas con menores de 14 años, las familias se vean obligadas a desplazarse al centro de salud de la Candelaria.

La incidencia, causada al no ser cubiertas las bajas de los dos profesionales en la materia con los que contaba el centro, se encuadra en los problemas de personal del Servicio Andaluz de Salud (SAS), que afronta no pocas críticas por no renovar a 8.000 profesionales de la sanidad andaluza el pasado mes de octubre, mientras el Gobierno andaluz de PP y Cs alega que tales efectivos fueron contratados temporalmente con fondos estatales librados especialmente frente a la pandemia, siendo ya agotados tales fondos.

Mientras la Consejería de Salud y Familias alega que se ha trasladado la atención pediátrica para los vecinos del Parque Amate al centro de salud de La Candelaria, de forma "puntual y provisional hasta la incorporación de los profesionales que actualmente se encuentran de baja", el portavoz de Marea Blanca Sevilla, Sebastián Martín Recio, avisaba en declaraciones a Europa Press de que en situaciones como esta pesa "de fondo una reorganización destinada a ir cerrando servicios para agruparlos de manera territorial, rompiendo el concepto de proximidad de los centros de salud de los barrios y municipios".

Ya a mediados del pasado mes de diciembre, los aledaños de este centro de salud fueron el escenario de una protesta en demanda de la restitución del servicio de pediatría, una movilización que habría contado con un importante despliegue policial y finalmente incidentes a cuenta del comportamiento de uno de los participantes en el acto.