Concentración de Vox Sevilla por el crimen de Dos Hermanas con el aviso de que "lo que hay es violencia intrafamiliar"

SEVILLA, 12 Ene. (EUROPA PRESS) -

Vox ha celebrado este miércoles una concentración con un minuto de silencio a las puertas del Ayuntamiento de Sevilla, en repulsa al crimen perpetrado en Dos Hermanas y saldado con la detención de la esposa del fallecido y además de un varón como presuntos autores del asesinato, que derivaría de motivos pasionales.

Al acto han asistido el presidente de Vox Sevilla, Javier Cortés; la diputada nacional Reyes Romero; el presidente del grupo parlamentario de Vox en Andalucía, Macario Valpuesta; el diputado provincial, Rafael García; la portavoz en el Ayuntamiento de Sevilla, Cristina Peláez; el portavoz de Vox en Dos Hermanas, Adrián Trashorras, así como más cargos orgánicos, institucionales y simpatizantes del partido.

Todos ellos posaron con una pancarta con el mensaje "La violencia no tiene género. Contra todo tipo de violencia intrafamiliar". "Para Vox la violencia no tiene género. Si la persona que hubiera sido asesinada hubiera sido una mujer, hoy nos encontraríamos aquí a todos los grupos políticos del Ayuntamiento. Al ser un hombre, nos encontramos solos", indica, mientras según el Consistorio hispalense los ediles de Vox no participan de buena parte de las concentraciones con motivo de las mujeres asesinadas por sus parejas o exparejas en rechazo a la violencia de género.

Cortés ha insistido así en que para Vox, "no existe la violencia machista, lo que existe es la violencia intrafamiliar, ya que tiene el mismo valor sea quien sea la víctima". "Si la asesina hubiera sido una mujer en manos de otra persona del mismo sexo, ni siquiera en ese caso el resto de grupos políticos estarían aquí", ha aseverado, después de que el Estado contabilizase en 2021 un total de 43 mujeres asesinadas a manos de hombres que era sus parejas o exparejas; 47 en 2020.

Frente a ello, Cortés ha alertado de "los dogmas progres que intentan enfrentar al hombre y a la mujer sin buscar la verdadera igualdad", reclamando de nuevo que "se derogue la ley de violencia de género" porque en su opinión "es una auténtica vergüenza". "Es el momento de sustituirla por una ley violencia intrafamiliar que reconozca a todas las víctimas por igual, sin distinción de sexo, raza o condición económica", ha esgrimido el líder de Vox Sevilla.

Además, ha reclamado que "se conozca la nacionalidad de aquellos agresores y asesinos que están llevando a cabo la violencia en el seno familiar", así como el "número de hombres, mujeres y niños que están siendo asesinados en el domicilio familiar", porque según indica ello reflejaría que "no existe solamente una violencia contra la mujer por parte del hombre", sino que "también existe una violencia dentro del seno familiar con independencia del sexo".

Finalmente, ha vuelto ha opinar que los partidos de izquierda promueven "chiringuitos progres y de género" y ha defendido que Vox es el único partido que "exige la cadena perpetua para los asesinos, pedrastas y violadores", frente a la actual condena máxima de prisión permanente revisable que recoge el Código Penal.