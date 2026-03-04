Un concierto especial de la Orquesta Barroca de Sevilla abre el 6 de marzo la XLIII del FeMÁS

Orquesta Barroca de Sevilla - AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

SEVILLA 4 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Festival de Música Antigua de Sevilla (FeMÁS) inaugura este viernes 6 de marzo en el Espacio Turina su XLIII edición con un concierto especial de la Orquesta Barroca de Sevilla, dirigido por el reconocido director de orquesta y violinista francés Julien Chauvin, que se estrena por primera vez en la cita.

Según ha indicado el Consistorio en una nota, Il Giardino Armonico, uno de los más aclamados grupos barrocos, protagoniza el domingo el primero de los dos grandes conciertos del Teatro de la Maestranza, bajo la dirección del maestro Giovanni Antonini y con la participación de la soprano rusa Julia Lezhneva, una de las grandes figuras de la escena musical internacional, que pisa por primera vez nuestra ciudad.

Los recitales del clavecinista Diego Ares y la Qvinta Essençia en la Iglesia de San Luis de los Franceses y la Farándula castiza de Forma Antiqva en la Real Fábrica de Artillería completan "el apasionante cartel de este primer fin de semana, que sitúa al FeMÀS como uno de los festivales más prestigiosos a nivel internacional", ha señalado la delegada de Cultura y Turismo, Angie Moreno.

Así, la cita sevillana, la más antigua del país en su género, "vuelve a situar a Sevilla en el epicentro musical llenando distintos lugares emblemáticos de la ciudad de los mejores músicos y formaciones de música antigua del mundo", ha manifestado Moreno, quien ha resaltado "la calidad de una programación que hasta el próximo 29 de marzo ofrecerá un total de 22 conciertos, además del ciclo educativo que acercará la música antigua a más de mil escolares".

En este caso, con el objeto también de mostrar "la excelencia de los músicos sevillanos", apunta Moreno, será la Orquesta Barroca de Sevilla, Premio Nacional de la Música, la encargada de abrir la cita el viernes 6 a las 20 horas en el Espacio Turina con El ocaso de los Reyes, que contará con la dirección del violinista francés Julien Chauvin, uno de los grandes virtuosos y especialistas en la música histórica del país vecino, que debuta esta vez en Sevilla.

Con 30 años de trayectoria, y considerada una de las agrupaciones españolas de música antigua de más prestigio, la OBS ofrecerá aquí un recorrido por la música instrumental francesa de las décadas centrales del siglo XVIII, un periodo de extraordinaria riqueza estética que coincide, no por azar, con los últimos momentos de esplendor del absolutismo borbónico.

Bajo la superficie de elegancia, orden y fasto cortesano, las obras propuestas revelan ya una transformación profunda del lenguaje musical, de los géneros y de la sensibilidad, en un mundo que pronto dejaría de ser el de los reyes. Un momento de transición política y estética, que quedará enunciado en cuatro piezas que abordan la composición escénica, cortesana y de concierto de la época.

El 'Concert de symphonies Op.3 nº2 en fa mayor' de Antoine Dauvergne, la 'Sonate en symphonie Op.3 nº1', de Jean-Joseph Cassanéa de Mondonville, y el 'Concierto para violín, cuerda y continuo Op.7 nº3' en do mayor de Jean-Marie Leclair conforman un programa que se completará con una suite orquestal extraída de Dardanus, tragédie lyrique, del imprescindible Jean-Philippe Rameau.

UNA AGENDA LLENA DE CONCIERTOS

Por su parte, el sábado 7 de marzo darán comienzo las tradicionales matinées en la Iglesia de San Luis de los Franceses (12 horas), que este año inaugura el clavecinista Diego Ares, considerado uno de los clavecinistas más influyentes de su generación, con Linajes del teclado ibérico en el que recorre la historia de la música para tecla en la España del Renacimiento y del Barroco a través de linajes de músicos adscritos a tradiciones que se transmiten, transforman y expanden desde los albores del siglo XVI hasta el XVIII.

Con tres Diapasons d'or a sus espaldas, el músico ofrece un viaje desde Antonio de Cabezón, figura fundamental del Renacimiento español y primer gran compositor ibérico para teclado, hasta Antonio Martín y Coll, fraile franciscano, organista y compilador, cuya fama moderna descansa en los cuatro volúmenes de Flores de música (1706-1709).

Pasando por Gracia Baptista, monja y compositora cuya versión polifónica de Conditor alme es la obra para teclado más antigua conocida compuesta por una mujer española o portuguesa y, muy probablemente, la primera obra instrumental femenina publicada en Europa. Y, por supuesto, por Francisco Correa de Arauxo, organista de la iglesia del Salvador en Sevilla y una de las figuras más originales de la música española para órgano, al que se recuerda en esta edición del FeMÀS por los 400 años de la publicación de su obra Facultad orgánica.

Esa misma tarde, a las 20 horas, la Real Fábrica de Artillería acogerá el primero de sus recitales titulado Farándula Castiza, de la mano de la formación vocal e instrumental Forma Antiqva, bajo la dirección del clavecista Aarón Zapico. En esta ocasión, recuerdan la ebullición del Madrid de mediados del siglo XVIII, un contexto de exacerbada creatividad musical, con una propuesta que invita a recorrer ese "legado de emociones transparentes y afectos directos", que cita su director.

El concierto es el primero de los tres que lleva a cabo el FeMÀS en coproducción con el Centro Nacional de Difusión Musical y "supone un hito al activar un enclave patrimonial de enorme valor mediante un recorrido vibrante por la creación musical hispánica del siglo XVIII", señala el director del CNDM, Francisco Lorenzo.

La mañana del domingo 8 de marzo tendrá lugar la segunda de las matinées en San Luis de los Franceses (12 horas), protagonizada por Qvinta Essençia, que interpretará María Magdalene, obra perteneciente a su tercer álbum, dedicado a la huella que en la música sacra española dejó esta figura clave y controvertida en el cristianismo que, posteriormente al Concilio de Trento, vivió una revalorización iconográfica y musical en España de la época. De los motetes del programa, tres están escritos con textos sobre María Magdalena.

El primero y abriendo el concierto, el de Francisco Guerrero. El segundo, Mulier quae erat in civitatem peccatrix de Alonso de Tejeda, quien fue maestro de capilla en Toledo como sucesor de Alonso Lobo. Y el tercero, Laudemus Deum nostrum, de Juan Esquivel.

El domingo 8 de marzo a las 19 horas, el Teatro de la Maestranza acogerá la primera de sus dos grandes colaboraciones con FeMÁS. En esta ocasión, uno de los más aclamados grupos barrocos: Il Giardino Armonico, bajo la dirección del maestro Giovanni Antonini y con la participación de la soprano rusa Julia Lezhneva, una de las grandes figuras de la escena musical internacional, que pisa por primera vez nuestra ciudad para interpretar Il prete rosso, en un concierto que traza con su repertorio un perfil de la música de Antonio Vivaldi en tres facetas principales: el concierto para cuerda sin solista (o concerto ripieno), el concierto con solista y la ópera, representada aquí por una selección de arias que sirven de muestrario para la amplitud expresiva del compositor, así como la dualidad entre tradición e innovación que define su obra durante el setecento.

Así, la velada incluye en su programa la Sinfonía de L'Olimpiade, "Sposa son disprezzata" de Bajazet RV 703 (1735), y el Concierto en re mayor para flauta dulce, cuerda y continuo RV 428, conocido como Il Gardellino.