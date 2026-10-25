Concluyen en Sevilla las primeras obras del nuevo parque infantil en la Buhaira, con una inversión de 240.000 euros

Nuevo parque infantil en Sevilla - AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

SEVILLA 25 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Sevilla ha anunciado la finalización de la primera fase de las obras del nuevo parque infantil de los Jardines de la Buhaira.

La segunda fase, relativa a la instalación del pavimento de seguridad, también finalizó dentro del programa municipal que ha renovado los suelos de 29 parques infantiles en toda la ciudad.

Estas obras han formado parte del plan municipal para renovar y modernizar las áreas infantiles en distintos barrios, con actuaciones ya finalizadas y nuevos parques infantiles en Graham Bell, Japón, plaza Farmacéutica Margarita González, Avenida de Europa, Prado de San Sebastián, Aguila Perdicera, Fernanda Calado Rosales y Parque de la Rosaleda, entre otros.

La nueva área infantil de los Jardines de la Buhaira ocupa alrededor de 250 metros cuadrados de superficie de juego. Entre sus elementos principales destaca una torre de castillo de 5,64 metros de altura, que actúa como estructura central del conjunto.