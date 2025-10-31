El Concurso Ornitológico Algüira reúne a 2.000 ejemplares de todo tipo en Alcalá de Guadaíra (Sevilla)

ALCALÁ DE GUADAÍRA (SEVILLA), 31 (EUROPA PRESS)

El Concurso Ornitológico Algüira reúne hasta la tarde del sábado 1 de noviembre a 2.000 ejemplares de aves de todo tipo en la Caseta Municipal de Alcalá de Guadaíra (Sevilla). Se trata de la edición número 41 de esta muestra organizada por la Asociación Ornitológica Algüira en las que compiten en "belleza".

Según una nota remitida por el Ayuntamiento, la alcaldesa de la localidad, Ana Isabel Jiménez, acompañada por el delegado de Deportes, Pedro Gracia, han inaugurado este jueves la exposición y ha mostrado su "satisfacción" por la celebración de un evento de "relevancia nacional, que es capaz de atraer a mucho público de fuera".

En esta línea, el Consistorio ha destacado que la actividad es un "complemento perfecto" para mejorar los espacios naturales en el entorno de las Riberas del Guadaíra, situadas precisamente junto al lugar de la exposición. Por ello, Jiménez ha invitado a los ciudadanos a visitar la exposición y completar la jornada con un paseo por el entorno del Guadaíra y la participación en alguna de las actividades que tienen lugar en este ámbito los fines de semana.

La muestra ornitológica permite contemplar el resultado del trabajo de los aficionados a la cría de aves que buscan cada año acercarse más al estándar definido para cada variedad. Hay canarios de prácticamente todas las tonalidades, desde los conocidos ejemplares amarillos o verdes, hasta otros marrones, pasteles, blancos, oscuros, rojos o que realizan hermosas combinaciones cromáticas. Puede visitarse hasta el sábado en la Caseta Municipal, con acceso gratuito. La entrega de Trofeos será el sábado 1 de noviembre a las 12,30.