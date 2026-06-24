Condenada en Sevilla a nueve meses de prisión por empujar a un médico que impidió su paso a una zona restringida

Archivo - Imagen de una campaña de tolerancia cero a las agresiones a sanitarios. - JUNTA - Archivo

SEVILLA 24 Jun. (EUROPA PRESS) -

La plaza número 10 de la Sección Penal del Tribunal de Instancia de Sevilla ha condenado a nueve meses de prisión a una mujer que "empujó fuertemente" a un médico de un centro sanitario de la capital andaluza al intentar entrar en una zona restringida de la consulta de urgencias y que este hombre impidiera su paso.

Según la sentencia, consultada por Europa Press, el día 20 de junio de 2021, sobre las 12,30 horas, la encausada acudió a un centro de salud de la capital andaluza en compañía de unos familiares, entre ellos una joven menor de edad.

Así las cosas, mantuvo una discusión con uno de los celadores del servicios y exigió que la menor "fuese atendida en el servicio de urgencias", al que fue derivada finalmente.

La mujer intentó acceder al interior de este servicio y, al no conseguir su propósito, se dirigió hacia el director del centro médico, que "le impedía la entrada a la zona restringida".

La misma llevó a cabo "fuertes empujones" contra el mismo, sin llegar a causarle ninguna lesión.

El tribunal ha considerado que los hechos son constitutivos de un delito de atentado a funcionario sanitario. La acusada reconoció los hechos y mostró conformidad con el escrito de acusación del Ministerio Fiscal, al igual que la defensa de esta parte.

De esta forma, la misma ha sido condenada por un delito de atentado a funcionario sanitario a nueve meses de cárcel, si bien no llegará a ingresar en prisión, dado que el tribunal ha aceptado el beneficio de la suspensión de la pena privativa de libertad por un periodo de dos años. Ello, bajo la condición de que no vuelva a llevar a cabo conductas delictivas de esta índole en dicho período.

No obstante, deberá indemnizar a la víctima con 150 euros en concepto de responsabilidad civil por los daños ocasionados. Por su parte, el Servicio Andaluz de Salud (SAS), ha aplaudido la decisión y ha subrayado que "cualquier agresión, ya sea física o verbal, contra profesionales sanitarios constituye una conducta absolutamente intolerable".

La organización ha reiterado además su política de tolerancia cero frente a las agresiones y ha remarcado que pone a disposición de los profesionales recursos contemplados en el Plan de Prevención y Atención frente a Agresiones, incluyendo apoyo jurídico, asistencia psicológica y acompañamiento institucional.