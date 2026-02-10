Condenado a 15 años de cárcel, el mínimo por asesinato, el acusado de matar a joven en Santa Clara en Sevilla

Archivo - Concentración convocada por la asociación vecinal Las Praderas y la plataforma vecinal Santa Clara en protesta por la inseguridad, a 6 de marzo de 2024 en Sevilla (Andalucía, España). - Rocío Ruz - Europa Press - Archivo

La Audiencia Provincial de Sevilla ha condenado a quince años de prisión, la pena mínima prevista para el delito de asesinato, al joven acusado de apuñalar mortalmente a un varón de 21 años durante la madrugada del 3 de marzo de 2024 en el barrio de Santa Clara de la capital hispalense. Cabe enmarcar que, aunque en un principio fue considerado por el Ministerio Público como cooperador necesario de los hechos, el pasado 4 de febrero un jurado popular consideraba al mismo único culpable de todas las puñaladas.

Según la sentencia, fechada el día 9 de febrero y contra la que cabe interponer recurso de apelación ante la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), la Audiencia condena a dicho joven por un delito de asesinato y le impone quince años de prisión y el pago de una indemnización de 188.000 euros a la madre de la víctima.

Por su parte, la Audiencia Provincial ha absuelto a Sergio, considerado en principio como autor material de los hechos por el Ministerio Público y encubridor por el jurado popular, del delito asesinato del que venía inicialmente acusado, mientras que lo ha condenado por un delito de encubrimiento y un delito leve de maltrato de obra con concurrencia de la circunstancia atenuante de la responsabilidad penal analógica de confesión tardía a la pena de 21 meses de prisión.

