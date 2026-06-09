Condenado a 24 años de cárcel el varón que asesinó a otro en las inmediaciones del mercadillo de Alcosa de Sevilla

Archivo - Juicio del crimen del mercadillo de Alcosa en la Audiencia Provincial de Sevilla - MARÍA JOSÉ LÓPEZ-EUROPA PRESS - Archivo

SEVILLA 9 Jun. (EUROPA PRESS) -

El hombre acusado de asesinar a otro con un disparo en la cabeza en las inmediaciones del mercadillo del Parque Alcosa de Sevilla y de abandonar, posteriormente, su cuerpo, ha sido condenado a 24 años y medio de cárcel, ello conforme al veredicto del jurado popular, que lo declaró culpale por unaminidad de la muerte de este hombre.

Según la sentencia, facilitada por la Oficina de Comunicación del Tribunal Superior de Justicia (TSJA) y consultada por Europa Press, el hombre ha sido condenado por sendos delitos de asesinato, tenencia ilícita de armas, hurto y falsedad documental.

Así, la Audiencia Provincial de Sevilla ha apreciado una agravante de reincidencia, dado que ya fue condenado con anterioridad por un delito de homicidio, entre otros, y una atenuante de drogodependencia. El hombre deberá indemnizar a la familia de la víctima con un total de 395.000 euros en concepto de responsabilidad civil.

Por su parte, la Audiencia ha condenado a cuatro meses de prisión a la mujer por un delito de encubrimiento con las atenuantes de drogodependencia. En contexto, ella era considerada por el jurado con una mayoría de ocho votos no culpable de haber ayudado al principal encartado a dar muerte a la víctima, pero por unaminidad culpable de haber ocultado el hecho perpetuado por este hombre horas después de lo sucedido.

En su veredicto, el jurado consideró probado que el hombre había atacado a la víctima "sorpresivamente" y "sin posibilidad de defensa", había efectuado el disparo con un arma "sin licencia" y, finalmente, había sustraído los efectos que en ese momento la víctima portaba consigo, esto es un pequeño bolso y unos mil euros entre otros artículos, así como de haber manipulado las placas de la matrícula de su vehículo.

Según el relato de hechos probados, los hechos se remontan al 18 de febrero de 2024, momento en el que el acusado "acudió conduciendo con su vehículo a una determinada calle de Sevilla donde residía la víctima".

Así las cosas, el principal investigado "condujo el vehículo hasta llegar a la calle Capellán Leonardo del Castillo", en las inmediaciones del mercadillo del Parque Alcosa. Fingiendo una avería, "rodeó el coche, se bajó del mismo, abrió la puerta trasera y disparó en la cabeza a la víctima".

El hombre sacó el cuerpo del vehículo, lo colocó en el suelo y lo dejó allí, "tras quitarle con ánimo de enriquecerse todos los efectos que llevaba encima en un bolso verde que portaba". Llegó incluso a "vaciarle los bolsillos del pantalón".