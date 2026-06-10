Condenado en Sevilla a dos años de prisión por agredir sexualmente a la niñera de sus hijos tras la cena de empresa

Archivo - Detalle de la fachada principal de la Audiencia Provincial de Sevilla. (Foto de archivo). - JOAQUIN CORCHERO / EUROPA PRESS - Archivo

SEVILLA 10 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Sección Primera de la Audiencia Provincial de Sevilla ha condenado a un hombre a dos años de prisión por agredir sexualmente a una joven, menor de edad, que se quedó junto a otra chica al cuidado de sus hijos mientras el mismo se encontraba en una cena de empresa.

Según el relato de hechos probados de la sentencia, consultada por Europa Press, los hechos se remontan al 13 de diciembre de 2024, momento en que el encausado, Marcos R.R., regresó a su domicilio después de una comida de empresa en la que había ingerido "en exceso" bebidas alcohólicas que "afectaban a su comportamiento" y en el que, por haber estado cuidando a sus hijos, se encontraban estas dos chicas.

Cuando se marchaban, insistió en acompañarlas a su vivienda, donde iban a quedarse solas, dirigiéndose a una de ellas y afirmando que "era muy guapa" y que "tenía el pelo muy bonito".

Al llegar, Marcos insistió en subir a la vivienda y, una vez en su interior, se sentó en un sofá del salón al lado de una de las chicas y, en esta situación, "después de darle un beso sin que lo consintiera", aprovechó para meter su mano en los 'leggings' que vestía y llevar a cabo conductas de índole sexual.

La chica apartó la mano del hombre, pero este volvió a intentar llegar a tener relaciones con ella. Incluso tuvo que intervenir esta segunda amiga, para que cesase en su empeño.

Con anterioridad a la celebración del juicio, se le impuso al hombre una medida cautelar de la prohibición de acercase a la chica a una distancia inferior a 300 metros. Además, consignó a la víctima 1.000 euros, en concepto de indemnización.

El escrito recoge que los hechos son constitutivos de un delito de agresión sexual con penetración vaginal, por los que ha procedido a imponer al sujeto dos años de prisión.