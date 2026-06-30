El Consejo Europeo de Investigación concede 150.000 euros a la US para un proyecto sobre el Mediterráneo

Investigador Lino Camprubí. En imagen de archivo. - UNIVERSIDAD DE SEVILLA

SEVILLA 30 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Consejo Europeo de Investigación (ERC) ha concedido una ayuda Proof of Concept de 150.000 euros al proyecto Map4dmed, liderado por la Universidad de Sevilla, para impulsar la transferencia tecnológica de los resultados del proyecto Deepmed y explorar nuevas herramientas para la gobernanza política y científica del mar Mediterráneo.

Según ha reseñado la institución universitaria en una nota de prensa, la iniciativa, coordinada por el investigador Lino Camprubí, parte de los resultados obtenidos en Deepmed, un proyecto financiado previamente por el ERC que ha recopilado datos históricos sobre las profundidades del Mediterráneo y desarrollado un geovisor para georreferenciarlos. Además, el proyecto ha permitido incorporar este año a dos investigadores posdoctorales a la Universidad de Sevilla a través del programa Marie Curie.

Durante 18 meses, el equipo trabajará junto a especialistas en informática, geografía, análisis de mercado y propiedad intelectual para desarrollar y validar una aplicación que facilite el análisis de esos datos históricos y contribuya a la gestión de un espacio especialmente condicionado por retos geopolíticos y medioambientales.

Las ayudas Proof of Concept del ERC están dirigidas exclusivamente a investigadores que ya cuentan con un proyecto financiado por este organismo y buscan acercar la investigación de excelencia a su aplicación práctica. La financiación respalda actuaciones como la validación tecnológica, el estudio de su viabilidad, la protección de la propiedad intelectual y el diseño de estrategias de transferencia del conocimiento.