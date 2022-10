Consejo de la Mujer de Sevilla se constituye incorporando entidades vinculadas al deporte la cultura o la investigación

SEVILLA, 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Consejo Municipal de la Mujer impulsado por el Ayuntamiento de Sevilla se ha reunido esta semana en el Salón Colón para su constitución. En esta ocasión, se han incorporado nuevas entidades y asociaciones vinculadas a campos como la investigación y la universidad, el deporte, la cultura o la población migrante y gitana.

Durante el acto, el alcalde de Sevilla, Antonio Muñoz, ha destacado que la renovación de este consejo haya supuesto la incorporación de nuevas asociaciones, "nuevos perfiles que entendemos que es una foto mucho más fiel de la sociedad sevillana, que se suman a las asociaciones más veteranas y con larga trayectoria en este Consejo de la Mujer".

Asimismo, el alcalde de la ciudad ha subrayado a través de un comunicado que "Sevilla te da muchas satisfacciones y una de las que me hace sentir orgulloso es presidir este Consejo, que tiene 28 años de recorrido y, a pesar de los logros que se han conseguido, estoy seguro que siempre hay más objetivos y conquistas que alcanzar".

En este sentido, Muñoz ha señalado que "dar dos pasos hacia adelante no significa que no se pueda retroceder por circunstancias políticas, sociales y económicas, por lo que no nos podemos dormir en los laureles ni dar ninguna batalla por ganada".

"Queremos cogobernar compartiendo objetivos y desarrollando medidas más justas para la sociedad en la que vivimos sin perder de vista los tres grandes retos que tiene Sevilla para ser más solidaria y con más dosis de Igualdad, retos relacionados con la lucha contra el cambio climático, donde también hay una discriminación contra las mujeres; con el de la transformación digital y lo que tiene que ver con las nuevas tecnologías para que sea un lugar atractivo para atraer inversiones", ha indicado Muñoz.

Por su parte, la delegada de Igualdad y Recursos Humanos, Clara Macías, ha desgranado los hitos y actividades que se han ido desarrollando en el curso 2021/2022, y ha puesto en valor el trabajo del Área de Igualdad en la puesta en marcha de nuevos proyectos. Entre las actividades enumeradas por la delegada, destacan los talleres de Coeducación para alumnado de Educación de Infantil, primaria y secundaria, los de relaciones igualitarias y saludables para alumnado de Secundaria y de personas adultas o los talleres de coeducación y relaciones igualitarias para familias.

También ha recordado otros hitos, como las campañas en pro de la igualdad de la mujer (como la del 23S) y los trabajos de la Mesa de Coordinación en materia de Prostitución, Trata y Explotación Sexual. Asimismo, ha recordado que, a través de los fondos del Pacto de Estado, Sevilla ha pasado de obtener en 2021/2022 unos 126.000 euros a obtener 206.000 para el periodo 2022/2023. "Un importe que dedicaremos a elementos de comunicación y sensibilización en la ciudad y a programas complementarios de nuestros CIAM", ha explicado la delegada.

Por otro lado, Macías ha subrayado que gran parte del trabajo de la Delegación se emplea en el diseño del Plan Estratégico de Igualdad 2022-2026, tras el primer encuentro en el Alcázar, y que ha continuado con mesas de personas expertas en toda la ciudad y con todas las aportaciones se ha configurado un borrador que tendrá su validación ciudadana nuevamente en diciembre de este años. Se trata de un documento estratégico en el diseño de las políticas públicas en nuestra ciudad, todo ello recogido en cuatro líneas estratégicas: Transversalidad de género en la gobernanza municipal, hacia una ciudad igualitaria, hacia una ciudad libre de violencia de género y sostenibilidad para la vida.

En este sentido, ha señalado pasos que se han dado desde el Gobierno municipal recientemente, como la incorporación de 41 mujeres al nomenclátor de la ciudad tras la aprobación en el pasado Pleno municipal, en concreto, en la barriada Juan XXIII del distrito Cerro-Amate.