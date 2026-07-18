El Consejo Social de la Pablo de Olavide de Sevilla nombra como vicepresidentes a Germán de la Real y Rosauro Varo

El presidente del Consejo Social de la Universidad Pablo de Olavide, Iván Pestaña, junto a los vicepresidentes Germán de la Real y Rosauro Varo. - UNIVERSIDAD PABLO DE OLAVIDE

SEVILLA 18 Jul. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Consejo Social de la Universidad Pablo de Olavide (UPO), Iván Pestaña, ha nombrado vicepresidentes de la institución al socio director de PwC en Andalucía, Germán de la Real, y al reconocido empresario Rosauro Varo.

Con estas incorporaciones, el Consejo Social fortalece su estructura de gobierno con el objetivo de "impulsar una mayor conexión entre la Universidad y el tejido empresarial, reforzando el papel de este órgano como puente entre la institución académica y la sociedad", según ha concretado la institución académica en una nota.

En concreto, los nombramientos responden a la voluntad de dotar al Consejo Social de una mayor capacidad para promover la colaboración entre la UPO y el mundo de la empresa, "favoreciendo nuevas oportunidades de cooperación, innovación, transferencia de conocimiento y empleabilidad".

Bajo este contexto, De la Real aporta una "amplia trayectoria" en el ámbito de la consultoría y el asesoramiento empresarial al frente de PwC en Andalucía, mientras que Varo es uno de los empresarios "más destacados del panorama nacional", con una "reconocida experiencia en inversión, innovación y desarrollo empresarial".

Por su parte, el presidente del Consejo Social ha destacado que estas incorporaciones "permiten reforzar el liderazgo del Consejo Social y avanzar en el objetivo de dar mayor visibilidad a la empresa dentro de la universidad, fortaleciendo las relaciones entre la institución académica y la sociedad, y contribuyendo a que la Universidad Pablo de Olavide siga siendo un motor de desarrollo económico, social y cultural".

En suma, el Consejo Social es el órgano de participación de la sociedad en la Universidad y tiene entre sus principales funciones "impulsar la colaboración entre la comunidad universitaria y los agentes económicos y sociales, promoviendo una universidad cada vez más conectada con las necesidades y retos de su entorno".