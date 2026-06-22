Consejo Social de UPO rechaza ceder la Residencia Flora Tristán a una entidad privada y apuesta por licitación pública

Archivo - Residencia Flora Tristán en imagen de archivo. - EUROPA PRESS/UNIVERSIDAD PABLO DE OLAVIDE

SEVILLA 22 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Consejo Social de la Universidad Pablo de Olavide (UPO) ha rechazado este lunes, 22 de junio, la propuesta presentada de cesión de la gestión del inmueble Flora Tristán a la Fundación Gerón, dado que podría haber otras entidades interesadas en asumir la obra, así como la continuidad del proyecto de residencia.

La decisión, tomada este lunes, 22 de junio, en sesión extraordinaria del órgano de participación, rechaza así una propuesta que, según el rector de la UPO, Francisco Oliva, es "la única que garantizaba poder acometer las necesarias obras de adecuación del edificio y posibilitar la apertura de la residencia para el próximo curso académico".

El Consejo Social ha considerado que la fórmula que ofrece "mayores garantías" es la apertura de un procedimiento público de licitación, que permita la participación de todas aquellas entidades, asociaciones, instituciones o empresas que puedan presentar la mejor propuesta".

En este sentido, se ha propuesto que el Consejo de Gobierno delibere sobre esta y otras alternativas. El mismo ha acordado constituir una comisión técnica de para "explorar todas las alternativas" pare realizar las obras, entre ellas la captación de financiación o formular propuestas consensuadas que permitan la reapertura de la residencia.

El rector ha lamentado que "no se podrá iniciar el curso académico con normalidad" y ha añadido que confía en que "las personas involucradas en la comisión mixta recién creada sean capaces de proporcionar una solución que permita acometer las obras en el menor tiempo posible".

En contexto, el Consejo Social y el Consejo de Gobierno de la Universidad Pablo de Olavide tenían previsto decidir en una convocatoria de sesión extraordinaria la aprobación del acuerdo de colaboración entre la institución y la Fundación Gerón, que permitiría abordar las necesarias obras de adecuación del edificio con carácter inminente, y asegurar la apertura del complejo residencial el próximo curso.

La situación actual del inmueble, que requiere una intervención urgente que proporcione las adecuadas condiciones de habitabilidad y seguridad del edificio, han motivado que la UPO se haya visto obligada a buscar entidades colaboradoras para asegurar la continuidad del proyecto.