Consistorio de Alcalá de Guadaíra (Sevilla) establece una línea de colaboración con la Asociación de Jóvenes Empresarios

Encuentro entre Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra y la Asociación de Jóvenes Empresarios de Sevilla.

SEVILLA 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra (Sevilla) ha abierto una línea de colaboración con la Asociación de Jóvenes Empresarios de Sevilla (AJE Sevilla) con el objetivo de crear sinergias y establecer un punto de encuentro entre empresarios y emprendedores.

Según una nota emitida por el Consistorio, el encuentro, celebrado en La Procesadora, espacio municipal dedicado a la prestación de servicios a empresas y a la mejora de la competitividad económica de la ciudad, contó con la participación del delegado de Urbanismo, Jesús Mora; del delegado de Desarrollo Económico, Pablo Chain; y de la delegada de Empleo, Comercio y Juventud, Paula Fuster. Por parte de la Asociación de Jóvenes Empresarios asistieron Miguel Pérez, presidente, Agustín Morilla, gerente, y Pedro González, miembro de la directiva.

Por su parte, Mora ha destacado el trabajo del Ayuntamiento para poner herramientas a disposición de los jóvenes emprendedores que permitan mejorar su competitividad y facilitar la puesta en marcha de nuevas empresas. "En Alcalá disponemos de un ecosistema empresarial con las mejores herramientas y las mejores tecnologías para que las empresas sean las más competitivas del entorno", ha indicado.

Asimismo, Mora ha resaltado la línea de colaboración establecida con AJE Sevilla para facilitar la implantación de empresas constituidas por personas jóvenes en la ciudad. Asimismo, ha subrayado el potencial industrial de Alcalá de Guadaíra. "Contamos con 11 millones de metros cuadrados de superficie industrial, 21 parques empresariales y más de 5.000 empresas asentadas en nuestro territorio, lo que nos convierte en un referente industrial de Andalucía", ha apostillado.

En la misma línea, Fuster ha enmarcado que el Ayuntamiento dispone de diversas líneas de ayudas dirigidas a la modernización y digitalización de empresas, al apoyo a comercios para la mejora de imagen y obras en los establecimientos, a campañas de comunicación y marketing, así como a subvenciones para proyectos que desarrollen soluciones tecnológicas. "Son acciones directas que benefician no solo al mantenimiento de empresas, sino también a su proyección y al fomento del empleo local", ha añadido.

Chain ha destacado los servicios ofrecidos en La Procesadora, incluyendo la convocatoria de alojamiento empresarial abierta hasta el 31 de este mes, en el marco de la apuesta municipal por fomentar el emprendimiento y apoyar al sector empresarial.

Además, el presidente de AJE Sevilla, Miguel Pérez, ha valorado el encuentro y "el trabajo en esta nueva línea de colaboración estable" entre ambas entidades.