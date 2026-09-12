El Consistorio de Las Cabezas (Sevilla) tilda de hecho aislado el atropello mortal en la Feria: "Es ajeno a su espíritu"

El Ayuntamiento de Las Cabezas de San Juan traslada sus condolencias tras el atropello mortal - AYUNTAMIENTO DE LAS CABEZAS DE SAN JUAN

SEVILLA 12 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Las Cabezas de San Juan (Sevilla) ha trasladado sus condolencias a la familia del hombre fallecido tras ser atropellado en una reyerta que ha tenido lugar en la madrugada de este sábado en la Feria de Septiembre de este municipio, si bien ha calificado el hecho de "aislado" y "completamente ajeno al espíritu de la Feria de Septiembre".

En un mensaje en su perfil oficial de redes sociales, consultado por Europa Press, ha defendido esta celebración como un espacio de "convivencia, encuentro, alegría y celebración". "Y ese es el espíritu que debemos preservar".

El Consistorio ha lanzado un mensaje de "tranquilidad" a los vecinos y se ha mostrado "prudente y responsable" a la hora de difundir informaciones que "puedan causar aún más dolor a las familias".

"Dejemos que la investigación avance y que sean las autoridades competentes y la Justicia quienes determinen las circunstancias y responsabilidades", ha apostillado.

En contexto, el suceso ha tenido lugar sobre las 6,00 horas de la madrugada en la Avenida Federico García Lorca, cuando al menos tres personas se vieron implicadas en una discusión que, posteriormente, derivó en una reyerta.