Consistorio Sevilla aprueba este miércoles de forma "urgente" un contrato de limpieza de colegios con 387 trabajadores

Archivo - Labores de limpieza en un colegio. En imagen de archivo. - AYUNTAMIENTO DE ALCALÁ DE GUADAÍRA (SEVILLA).

SEVILLA, 3 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Sevilla ha convocado para este miércoles, 4 de marzo, una Junta de Gobierno local "extraordinaria y urgente" en la que contempla, como única propuesta, "aprobar gasto, pliegos de condiciones y anexos del contrato de servicio de limpieza de los Colegios Públicos de Educación Infantil y Primaria, dependientes del Ayuntamiento". Según ha concretado el Consistorio, está previsto la aprobación de un nuevo contrato de Plan Colegios Limpios, que posteriormente saldrá a licitación. Este contempla, "como mínimo, un total de 387 trabajadores en periodo lectivo, distribuidos en distintos lotes y turnos de mañana y tarde, además de personal especialista, encargados y directores de contrato".

Según consta en el orden del día, consultado por Europa Press, la sesión tiene previsto su inicio en la Casa Consistorial a las 8,30 horas de la próxima jornada.

En un comunicado, el Consistorio ha detallado los datos de este nuevo plan. Según concreta, actualmente el servicio municipal dispone de 474 empleados de personal laboral propio adscrito al servicio de limpieza distribuidos en 250 edificios. De los mismos, 108 son centros educativos, mientras que los turnos de los empleados se encuentran distribuidos en jornada de mañana y tarde, excepto en el caso de los centros educativos, en los que solo resulta efectiva la jornada de tarde.

"Este número de empleados adscritos al servicio de limpieza municipal y el número total de edificios atendidos arroja una media aproximada de 1,9 empleados por edificio, resultando claramente insuficiente para cubrir las necesidades específicas, intensivas y diferenciadas que requiere la limpieza de los colegios públicos", ha apostillado.

El plan de actuaciones se dividirá de forma que desde el 1 de septiembre al 30 de junio, periodo lectivo, se contemplarán 201 días de prestación, mientras que continuará en periodos no lectivos, como verano, Semana Santa y Navidad. "La metodología de trabajo exige que la empresa adjudicataria garantice todos los servicios de limpieza con los medios personales y materiales mínimos establecidos en el pliego, adaptando el servicio a las necesidades cambiantes de los centros educativos", ha añadido el Gobierno local.

Con este contrato, según el Ayuntamiento, los colegios pasarán a tener un limpiador en horario de mañana, algo que, actualmente, "no sucede". Del mismo modo, el trabajo será supervisado "para su buen desarrollo por figuras de directores y supervisores". Además, se dispondrá de "informes de calidad del servicio siempre que se soliciten". Cada lote contará con 1 director y tres encargados con el objetivo de "velar, inspeccionar y controlar la limpieza de cada uno de los colegios".

El contrato, además, contará con un sistema de valoración y control de la calidad y prestación de servicios. El objetivo, según el Ayuntamiento, es "disponer de información suficiente para garantizar la calidad del servicio que se ha solicitado con el objetivo de mejorar constantemente dicho servicio".

Entre otras novedades, se ha destacado la contratación de un mínimo de un vehículo turismo de transporte e inspección y dos furgonetas para carga y transporte de material o maquinaria, en aras de supervisar e inspeccionar el mencionado servicio. La empresa adjudicataria deberá disponer, de igual forma, de una aplicación informática de gestión accesible desde un teléfono móvil, donde se registren diariamente los servicios realizados, entre otras cuestiones.

Todo ello, cabe enmarcar, en el marco de la polémica suscitada en torno a la "externalización" del servicio de limpieza de colegios de Sevilla, entre otros edificios públicos, anunciada por el alcalde, José Luis Sanz. De hecho, trabajadores del Comité de Empresa del Ayuntamiento de Sevilla llevaban a cabo hace la pasada semana una acampada en Puerta Jerez para protestar contra la propuesta del Gobierno municipal, tan solo unos días después de una protesta organizada frente al Palacio de San Telmo hasta Plaza Nueva en la que los organizadores advirtieron de que el alcalde pretendía "privatizar la limpieza de los colegios, dejando a más de 300 familias en la calle y sin importarle la salubridad de las niñas de nuestra ciudad. Esto tiene un coste de 25 millones de euros más que saldrán de los impuestos de los sevillanos".