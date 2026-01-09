Consistorio de Sevilla asegura que es "imposible" exhumar la Fosa Monumento antes de septiembre por plazos ministeriales

Archivo - Palas y clavel rojo colocados de forma simbólica en el acto "institucional" de cierre de la fosa de Pico Reja. A 21 de febrero de 2023, en Sevilla (Andalucía, España). - María José López - Europa Press - Archivo

SEVILLA 9 Ene. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Gobierno municipal de Sevilla, Juan Bueno, ha asegurado este viernes que es "imposible" ejecutar los trabajos de la Fosa Monumento del cementerio de San Fernando, donde se estima que yacen más de 2.600 víctimas de la dictadura franquista, ni aplicar la subvención estatal antes de septiembre de 2026. La razón, según Bueno, se debe a las condiciones en los plazos de notificación del Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática y al cierre presupuestario del Gobierno central.

Al hilo, Bueno ha negado que el Ayuntamiento haya rechazado la subvención correspondiente a los trabajos, tal y como aseguraba hace unos días el grupo socialista, que incidía en que el Gobierno local habría renunciado a los fondos estatales para la exhumación.

De igual forma, ha relacionado este aplazamiento en los mencionados tiempos de aplicación a la necesidad de coordinar la firma de un convenio entre varias administraciones --Gobierno central, Junta de Andalucía y Diputación de Sevilla--, y a la imposibilidad de cumplir los plazos exigidos para licitar, adjudicar y ejecutar los trabajos.

"Lo que le hemos comunicado al Ministerio es que retomen esas condiciones para poder aceptar la subvención y para que no pasemos la vergüenza de no poder ni siquiera adjudicarlas, porque no tengamos ni tiempo. Eso es lo que ha ocurrido. No es que no le hayamos aceptado la subvención (...) Usted sabe que de aquí, al mes de septiembre, es imposible que podamos ejecutar nada en la Fosa Monumento y que podamos ejecutar la subvención", ha enmarcado Bueno en su intervención durante una pregunta formulada por el PSOE relativa a la subvención de la Fosa Monumento durante la sesión de la Comisión Permanente de Control y Fiscalización del Gobierno local celebrada este viernes, 9 de enero.

Así ha respondido Bueno a la pregunta generada por el PSOE y esgrimida en concreto por el concejal Juan Tomás de Aragón, quien ha acusado al Gobierno local de "parar" la exhumación y a no llevar a cabo los trabajos por "falta de voluntad", no por "falta de medios".

"Se ha dicho a las familias que se iba a firmar un protocolo, se ha dicho que se iba a actuar. Pero, finalmente, se ha firmado un protocolo y no se ha actuado. Esto es engañar a las familias. La situación de la Fosa Monumento empieza a ser una vergüenza, hay más de 2.600 víctimas allí", ha enmarcado el concejal.

Asimismo, Aragón ha incidido en su crítica hacia el Ayuntamiento, asegurando que la demora en la Fosa Monumento supone un incumplimiento del protocolo firmado y de la legislación vigente en materia de memoria democrática, dejando a las familias de las víctimas en una situación de "indefensión" y retrasando "derechos de verdad, justicia y reparación".