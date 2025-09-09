Consistorio de Sevilla inicia plan de limpieza de exteriores de los centros educativos,en los que plantará 281 árboles

El Ayuntamiento de Sevilla inicia el plan de limpieza de exteriores de los colegios. - AYUNTAMIENTO DE SEVILLA.

SEVILLA 9 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Sevilla ha presentado este martes el nuevo plan de choque de limpieza de los exteriores de los centros educativos de la ciudad, que acogerá tareas como retirada de pintadas o baldeos con agua a presión, y el plan de plantaciones en colegios públicos, que contempla la siembra de 281 árboles en 30 colegios de los distritos.

El alcalde de la ciudad, José Luis Sanz, ha destacado en una nota que las tareas de limpieza se concentrarán en los accesos y alrededores de los colegios, con desbroces, retirada de pintadas y cartelería, limpieza del mobiliario urbano como papeleras y contenedores, baldeos con agua a presión en las entradas y barridos generales.

Además, ha especificado que el dispositivo se extenderá a todos los niveles educativos, desde infantil y primaria hasta secundaria, formación profesional y academias.

El plan contará con 70 operarios del servicio de limpieza municipal Lipasam que trabajarán exclusivamente en la iniciativa diseñada para los centros educativos.

Por otra parte, ha anunciado que, en el marco de la próxima campaña de plantaciones 2025-2026 que comenzará durante el mes de noviembre, se sembrarán 482 nuevos ejemplares en edificios municipales, de los cuales 281 estarán ubicados en 30 colegios de los diferentes distritos.

Las especies seleccionadas se han adaptado a las condiciones de cada espacio y se han elegido con el objetivo de diversificar el patrimonio verde municipal. Entre ellas, el Consistorio ha destacado la jacaranda y el almez.