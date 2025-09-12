Consistorio de Sevilla plantea arboleda en la Avenida Constitución y anuncia nuevos toldos para Semana Santa

SEVILLA 12 Sep. (EUROPA PRESS) -

El concejal de Urbanismo del Ayuntamiento de Sevilla, Juan de la Rosa, ha admitido que "habrá que dar una vuelta" al proyecto de los toldos de la Avenida de la Constitución, en el marco de las críticas suscitadas tras su puesta en marcha. En este sentido, el edil ha abierto la puerta a estudiar alternativas, como la plantación de arbolado, para proporcionar sombra en una de las principales arterias peatonales del centro histórico.

Por otro lado, ante la pregunta formulada por el grupo municipal Vox durante sobre la previsión de instalación de los toldos para el próximo año, en el marco de la Comisión Permanente de Control y Fiscalización del Gobierno local celebrada este viernes, el concejal ha explicado que el objetivo es colocarlos antes de la Semana Santa, tal como se pretendía este año, con el fin de "recuperar esa sombra histórica" en la avenida.

Por su parte, la concejal de Podemos-Izquierda Unida, Susana Hornillo, ha calificado en su pregunta el proyecto de "ridículo monumental", señalando que los toldos actuales "solo dan sombra al tranvía", mientras los peatones continúan expuestos al sol. Hornillo ha cuestionado la coherencia del discurso municipal, dado que, según ha argumentado, "dicen que la prioridad son los peatones, pero colocan mamotretos de 3.000 kilos de hormigón, mantienen los veladores y lo que acaba sobrando es el carril bici".

En respuesta, De la Rosa ha defendido la necesidad de sombras en la avenida, ha asegurado que el contrato de instalación se mantendrá porque "el Gobierno cumple con sus compromisos", y ha subrayado que "no se eliminará ni un metro de carril bici sin ofrecer una alternativa". Asimismo, ha recordado que su gobierno ha ejecutado 14 nuevos kilómetros de carril bici con más de 8 millones de euros de inversión y ha triplicado el contrato de conservación de la red ciclista existente.

No obstante, el concejal ha reiterado que el diseño urbano debe tener en cuenta "la idiosincrasia" de la avenida, que acoge eventos como la carrera oficial de Semana Santa o el tránsito navideño, y ha defendido que la prioridad del espacio debe ser "claramente peatonal".