El Consistorio de Sevilla reordena los buses turísticos con obligación de aparcar en la estación del Prado y 10 paradas

SEVILLA, 11 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Sevilla, gobernado por el popular José Luis Sanz, prevé poner en marcha desde septiembre un plan de reordenación de los espacios dispuestos para los buses turísticos discrecionales, de tal modo que las zonas de carga y descarga de viajeros quedarán circunscritas a diez espacios concretos y, en caso de aparcar, estos vehículos estarán obligados a hacerlo en la estación del Prado de San Sebastián, de titularidad municipal.

El alcalde hispalense, José Luis Sanz, ha comparecido en el vestíbulo de la citada estación acompañado del edil de Hacienda, Participación Ciudadana y Turismo, Juan Bueno; la concejala de Turismo, Angie Moreno; el gerente de la empresa municipal Transportes Urbanos de Sevilla (Tussam), Manuel Torreglosa; y el director de la estación, Antonio Tinajero.

En dicho espacio ha informado de que el Ayuntamiento ha planeado una reordenación de las actuales paradas de autobuses turísticos discrecionales, con la habilitación adicional de la estación del Prado de San Sebastián como espacio de "estacionamiento y pernocta" de estos vehículos.

LAS "HILERAS" DE AUTOBUSES TURÍSTICOS

Ello, al objeto de "acabar con las imágenes de hileras de autobuses turísticos aparcados, incluso en doble fila muchas veces", que afean las calles de los aledaños del casco histórico y Triana; con lo que la medida redundará según ha insistido en la imagen que proyecta la ciudad tanto a sus vecinos, como a los propios turistas.

De este modo, los autobuses turísticos discreacionales contarán con un total de diez lugares concretos de paradas en la ciudad debidamente señalizados en la avenida de Menéndez Pelayo, el paseo de Cristóbal Colón o la calle Rábida; implicando esta medida la conservación de siete espacios con esta función ya habilitados; la recuperación de la parada de la avenida de Carlos V y nuevas paradas junto al Parlamento de Andalucía y en la calle José María Moreno Galván, toda vez que se suprime la que actualmente opera en la avenida de Portugal.

En el caso de estacionamientos, será totalmente obligatorio que lo hagan en la estación de autobuses del Prado de San Sebastián, que cuenta con 27 plazas de aparcamiento para buses en su interior, 35 en el exterior y andenes para la carga y descarga de viajeros, así como "vigilancia 24 horas" y todos los equipamientos necesarios para una estación de esta naturaleza.

"ORDENAR EL FLUJO DE AUTOBUSES TURÍSTICOS"

Se trata, así, de "ordenar todo ese flujo de autobuses turísticos, reordenar los espacios donde tienen que estar" y mejorar "la imagen de Sevilla".

"Los autobuses turísticos no podrán aparcar ni en los alrededores de Capitanía ni en el paseo de Colón ni en ningún otro sitio. Tendrán que venir a aparcar a la estación, porque si no es así, evidentemente estará la Policía Local para multar a esos autobuses que no sigan esta medida", ha aseverado Sanz, explicando que este plan comenzará a regir en septiembre "de manera informativa", quedando fijado en enero el momento en el que comenzará la fase punitiva en caso de incumplimientos e infracciones.

"Esta es una propuesta que surgió ya hace diez años, pero que el Gobierno socialista metió en un cajón y no consideró" materializar, ha enfatizado además el alcalde.

Para acometer esta medida, según Sanz, el Ayuntamiento va a iniciar "la reunificación de toda la señalética, la implantación de nuevas paradas con mensajes muy claros y muy concisos para esos autobuses turísticos discrecionales", una campaña de información para los operadores turísticos y un refuerzo del control policial, "a fin de impedir el abuso que por parte de muchas compañías de autobuses se viene haciendo de estas paradas".