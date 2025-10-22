El Consorcio de Bomberos de Sevilla forma a efectivos para reforzar la seguridad en intervenciones en edificios

SEVILLA 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Consorcio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento de la Provincia de Sevilla sigue desarrollando su programa de formación interna del personal operativo, promoviendo a lo largo del mes de octubre entre sus efectivos un curso intensivo sobre 'Edificación y Colapso Estructural', impartido por Álvaro Cabero, jefe de dotación e Ingeniero de Edificación.

Se trata de un profesional que cuenta con la mención de honor en los premios PFG del Consejo General de la Arquitectura Técnica de España (Premios Nacionales de Edificación 2023) y su experiencia y conocimientos han aportado las claves necesarias para abordar las intervenciones en edificaciones con la máxima seguridad y la mejor eficacia posible, informa en una nota de prensa.

La formación, dividida en dos ediciones, ha estado dirigida a cuarenta alumnos, funcionarios tanto del Consorcio como de las administraciones consorciadas y su principal objetivo se ha centrado en mejorar las capacidades estratégicas de los bomberos y mandos en el reconocimiento de signos de colapso estructural de las edificaciones, así como en la comprensión profunda de las funciones y capacidades de los elementos y sistemas constructivos.

"Con esta iniciativa, el Consorcio de Bomberos de la Provincia de Sevilla tratamos de reforzar de manera continua los conocimientos del personal operativo, asegurando una respuesta más segura y eficiente ante emergencias complejas".