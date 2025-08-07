El consorcio provincial de bomberos de Sevilla gestiona más de 8.000 emergencias hasta este agosto

SEVILLA 7 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Consorcio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento de la Provincia de Sevilla ha gestionado hasta este mes de agosto un total de 8.273 emergencias que se han producido en el territorio sevillano.

Además, los bomberos de la provincia han prestado un total de 58 retenes preventivos, de los 68 que han solicitado los distintos ayuntamientos, una prestación en la que los responsables del Consorcio han priorizado la presencia del personal operativo en aquellas festividades que están relacionadas con toros de fuego o en las culminaciones de las mismas con lanzamiento de fuegos artificiales.

Según una nota de prensa de la Diputación de Sevilla, en la actualidad, se mantienen todos los parques de bomberos con capacidad operativa para atender las incidencias que se produzcan en los más de 14.000 km2 que integran la geografía provincial. Es decir, la intervención del Sistema de Bomberos de la Provincia ante cualquier posible emergencia "está garantizada en toda la provincia de Sevilla 24 horas/365 días del año".

"Hay que recordar que las incidencias relativas a la provincia se reciben en el 085 del Centro de Coordinación Operativa de Emergencias de la Provincia de Sevilla, desde donde son gestionadas. Un centro que está integrado en el Servicio de Protección Civil 112 de la Junta de Andalucía y en estrecha colaboración con el Infoca", ha explicado el diputado provincial de Servicios Públicos Supramunicipales y vicepresidente del Consorcio Provincial, Gonzalo Domínguez.

IMPLEMENTAR DOTACIÓN Y EFECTIVOS

Domínguez ha recordado también que desde la Diputación de Sevilla se está financiando un plan de mejoras a corto plazo para "implementar la dotación de vehículos especializados, la flota del parque móvil, la infraestructura y los equipamientos de los parques municipales y el número de efectivos".

En lo que se refiere a vehículos especializados, el Consorcio duplicaba en el pasado junio su dotación de vehículos auto escala automática, con cuatro nuevas unidades destinadas a los parques de Osuna, La Rinconada, Lora del Río y Utrera, con una inversión de 3,7 millones de euros.

Además, en julio se recepcionaba una nueva unidad de auto escala automática brazo articulado, financiada con 1,1 millones de euros y destinada al parque de Sanlúcar la Mayor y con la que el Consorcio suma un total de nueve vehículos de altura en toda la provincia.

Entre 2025 y 2026, la Diputación tiene prevista la incorporación al Sistema de 15 vehículos, con una inversión de 1,9 millones de euros: diez furgonetas ligeras, para transporte de personas y material entre parques de bomberos; una auto bomba urbana ligera, para la resolución de incidencias producidas en ubicaciones de difícil acceso; dos furgones de salvamentos varios, para traslado de equipos de diversa naturaleza, y dos auto bombas rurales pesadas, que puedan acceder a ubicaciones de carácter rural.

Además, la Institución tiene en marcha un programa de ayudas a 15 municipios titulares de parques de bomberos integrantes del Consorcio, para la realización de obras de reforma y renovación del mobiliario de dichos parques, a los que destina 1,4 millones de euros de su Presupuesto de 2025. Son los parques de: Arahal, Cantillana, Carmona, Écija, Estepa, El Ronquillo, La Rinconada, Lebrija, Lora del Río, Los Palacios y Villafranca, Mairena del Alcor, Marchena, Morón de la Frontera, Osuna y Utrera. A cada uno, la Diputación les aportará 93.300 euros con esta finalidad. Y tiene prevista la licitación de las obras de reforma del Parque de bomberos de Sanlúcar la Mayor, que financia de su presupuesto.

También ha comentado que se está trabajando en la construcción de nuevos parques de bomberos en la provincia. A corto plazo "está prevista la apertura de los de Carmona y Morón de la Frontera". Y se encuentran en licitación de contratos de redacción de proyectos de obras los de: Estepa y Utrera, con financiación directa de la Diputación, y Sierra Norte, Venta El Alto, A-92 y SE-40, que licita el Consorcio a través de una subvención de la Diputación.

En lo que se refiere a suministros y servicios para los parques de bomberos de la provincia, según ha explicado Domínguez, el Consorcio tiene diferentes licitaciones de contratos previstas de resolución antes de final de 2025, por un importe total de 2,5 millones de euros que gestiona el Consorcio con financiación aportada por la Diputación.

Por último, en cuanto a incorporación de personal al Sistema de Bomberos de la Provincia de Sevilla, a corto plazo está prevista la contratación de once bomberos en régimen de acumulación de tareas, y están en fase de elaboración las Bases para la cobertura de plazas de la Oferta de Empleo Público del Consorcio para 2025 y el Reglamento de Bolsa de Trabajo Temporal del Consorcio.

Domínguez ha añadido que "la voluntad de la Diputación es darle estabilidad y fortaleza al Consorcio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento de la Provincia de Sevilla. Estamos en pleno desarrollo de un proceso de mejora, contando con la inestimable colaboración técnica y especializada de sus profesionales, así como la de los alcaldes y alcaldesas".

"Un proceso, para el que desde la Diputación y desde los órganos de responsabilidad del Consorcio pedimos paciencia y lealtad, que caminemos de la mano y desde la proactividad constructiva, hacia un modelo de prestación del servicio capaz de satisfacer todas las expectativas que nos están demandando las sevillanas y los sevillanos".

ALERTAR, NO ALARMAR

El diputado provincial de Servicios Públicos Supramunicipales y vicepresidente del Consorcio Provincial ha asegurado que "la ciudadanía tiene que estar informada de que estamos en el período del año en el que se acumula el mayor número de intervenciones de los bomberos, principalmente las concernientes a extinción de incendios tanto en el ámbito rural como en el urbano, debido a la climatología extrema y a la presencia de una masa forestal importante".

En este contexto, para finalizar, Domínguez ha hablado sobre que "es responsable que desde el Consorcio se trasladen las recomendaciones del Servicio de Bomberos de extremar las medidas de precaución en el desarrollo de la actividad cotidiana, tanto a la misma ciudadanía como a los organismos oficiales y entidades públicas".