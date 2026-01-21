Consternación en el Sevilla FC y la Macarena, de los que era miembro el maquinista fallecido en el accidente en Gelida

Efectivos desplegados en Gelida (Barcelona) por el descarrilamiento de un tren de Rodalies. - LORENA SOPENA-EUROPA PRESS

SEVILLA 21 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Sevilla FC y la hermandad de la Esperanza Macarena han trasladado este miércoles sus condolencias por la muerte de Fernando Huerta Jiménez, el maquinista sevillano fallecido en el accidente ferroviario ocurrido este martes en Gelida (Barcelona).

El joven, nacido en 1998, era socio del equipo de fútbol desde hace 20 años y miembro de la Peña Sevillista Triana Fans, según ha comunicado el club en una publicación en redes sociales, donde ha expresado su pésame a familiares y amigos.

Asimismo, Fernando era hermano de la Macarena, la corporación ha trasmitido sus condolencias a través de una publicación en la red social X.

"La Hermandad se une al luto de todos ellos, compartiendo su tristeza y acompañándolos con la cercanía fraterna y la oración, confiando en que la Virgen de la Esperanza los sostenga y ampare en tan difíciles momentos", ha indicado.

En esta línea, el arzobispo de Sevilla, José Ángel Saiz Meneses, también ha publicado un mensaje de condolencias.

El Ayuntamiento de Sevilla ha convocado un minuto de silencio en la Casa Consistorial en homenaje al fallecido. El alcalde de la ciudad, José Luis Sanz, ha enviado su pésame a los familiares y amigos del fallecido: "Para ellos va el abrazo de toda una ciudad que se une a esta tragedia y un dolor que todos compartimos", ha dicho en un apunte en la red social X.

Según ha señalado la policía catalana, Fernando Huerta estaba realizando prácticas en el convoy accidentado en la provincia de Barcelona. Asimismo, tras identificar su identidad, se comunicó la muerte a su familia.

Este miércoles los Mossos retomarán las tareas de investigación, siguiendo trabajando "para reforzar la seguridad en el lugar del incidente y en las diferentes estaciones para gestionar cualquier incidencia".

El maquinista sevillano es la única persona fallecida del accidente que ha dejado cinco heridos graves, seis menos graves y 26 leves, según ha informado Protecció Civil. El tren de la línea R4 de Rodalies descarriló tras la caída de un muro de contención en la noche de este martes.