Controlado el incendio en la N-360 en Camas (Sevilla), sin afectación a viviendas colindantes

Labores de control de un incendio en Camas (Sevilla) - MARIA JOSÉ LÓPEZ - EUROPA PRESS

SEVILLA 17 Jul. (EUROPA PRESS) -

Efectivos de bomberos de la Diputación de Sevilla han informado este viernes, 17 de julio, que el incendio forestal declarado durante la tarde en el paraje de El Carambolo en el término municipal de Camas (Sevilla) ha quedado controlado, si bien no ha tenido afectación en viviendas cercanas.

Según han detallado fuentes de la institución provincial a Europa Press, parte de los profesionales que trabajaban en el mismo están siendo retirados de forma progresiva, entre ellos los efectivos del parque de bomberos de Santiponce. Por el momento, continúan en las labores de control los pertenecientes a los parques de Mairena del Aljarafe, Sanlúcar la Mayor y Pilas.

No obstante, si bien el mismo no ha tenido consecuencias en viviendas cercanas, sí se han registrado daños en algunos cuartos de huertos que contenían aperos y material diverso con carga térmica. Este dato cobra relevancia al tener en cuenta que los bomberos tuvieron que trabajar para proteger las viviendas próximas debido a la "magnitud" del fuego.

Fuentes del Infoca han expresado a esta agencia que aún continúan trabajando las labores de remate y control de este fuego nueve bomberos y un vehículo autobomba. Desde la Diputación han instado a la ciudadanía a seguir las instrucciones de los profesionales para poder "responder a las emergencias con eficiencia".