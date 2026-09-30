Controlado el incendio declarado en una finca ganadera de Carmona (Sevilla)

Imagen de recurso de un coche de bomberos. - DIPUTACIÓN DE SEVILLA

SEVILLA 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

Efectivos del Consoricio de Prevención, Extinción de incendios y Salvamento de la Provincia de Sevilla han dado por controlado en la tarde de este miércoles el incendio en una nave ganadera ubicada en la Finca la Cascajosa de Carmona (Sevilla).

Según han informado fuentes de la institución provincial a Europa Press, durante la tarde de la presente jornada se han retirado los efectivos de Arahal y Rinconada, así como el mando de guardia.

Desde las 21,30 horas, continúan trabajando en el mismo efectivos de los parques de Carmona y Lora del Río.

Cabe mencionar que el fuego se ha originado sobre las 14,00 horas y se encuentra próximo a la carretera de Carmona a Lora del Río, concretamente en una nave ganadera de gran altura --aproximadamente 10 metros--, con presencia de una gran cantidad de alpacas en el interior.