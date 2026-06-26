Convocada la sexta edición del Premio para Jóvenes Investigadores del Ateneo de Sevilla, dedicada al cáncer

Archivo - Investigadora en imagen de archivo. - JUNTA DE ANDALUCÍA - Archivo

SEVILLA 26 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Ateneo de Sevilla ha anunciado la puesta en marcha de la sexta convocatoria del Premio para Jóvenes Investigadores, que estará dedicada al cáncer y será organizada por la Vocalía de Medicina y Ciencias Afines.

De esta forma, pretende "apoyar, impulsar y motivar a los científicos más jóvenes en una labor tan esencial, honrosa y fundamental para esta sociedad como es la de la investigación", según consta en un comunicado.

Esta nueva convocatoria incluye un incremento de la dotación económica del Premio de Jóvenes Investigadores que alcanza los 3.000 euros en el primer premio y 1.500 euros en el segundo.

Desde este viernes, se puede acceder a las bases de la convocatoria en la web oficial del Ateneo, así como al formulario de participación que se podrá entregar junto al trabajo presentado entre el 15 de septiembre y el 31 de octubre de 2026, ambos inclusive.