Coria del Río (Sevilla) aprueba sus presupuestos para 2026 "sin subida de impuestos y apostando por los barrios"

Exterior del Ayuntamiento de Coría del Río (Sevilla) - AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RÍO

CORIA DEL RÍO (SEVILLA), 7 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Coria del Río (Sevilla) ha aprobado los Presupuestos para el año 2026 que están "centrados en los barrios sin subida de impuesto y buscando hacer del municipio un destino atractivo para las inversiones externas".

El Pleno del Consistorio ha dado luz verde a las cuentas por mayoría absoluta y sin enmiendas de los grupos de la oposición, según una nota remitida por el Ayuntamiento.

Asimismo, el gobierno municipal ha destacado que lleva "doce años sin subir el IBI por iniciativa propia". El portavoz del gobierno y delegado de Hacienda, José Antonio Sánchez, ha indicado que su equipo "continuara mejorando sin tener que acudir al bolsillo de los corianos".

"No necesitamos subir la carga fiscal, a pesar de lo que los precios del mercado han subido de forma exagerada en los últimos años. La gran gestión económica de los recursos municipales del alcalde, Modesto González, nos permite poder seguir trabajando por la localidad sin tener que subir los impuestos locales", ha subrayado.

En esta línea, el Ayuntamiento ha indicado que se ha cumplido el plazo de pago a proveedores, "sin tener deudas con los bancos o disponer de un remanente de tesorería positivo año tras año que posibilita un plan de inversiones propio".

En paralelo, el presupuesto contempla un "importante" aumento en la partida destinada a salarios debido a las nuevas plazas que se ofertarán, entre las que hay más de 70 de auxiliares de ayuda a domicilio para trabajar por el bienestar de los mayores y personas vulnerables.

En este punto, el portavoz del gobierno ha reseñado que el Ayuntamiento "asume asuntos que no nos corresponden, como la ayuda a domicilio, que tendría que ser pagado por la Junta de Andalucía, que supone un coste de más de 2 millones de euros a las arcas municipales porque no llega todo el dinero necesario desde el gobierno autonómico, no pagan las bajas médicas, ni las vacaciones, ni las subidas salariales, y nosotros no vamos a dejar sin asistencia a quienes más lo necesitan, aunque no nos corresponda pagarlo".

El Consistorio ha indicado que el nuevo presupuesto "sigue apostando" por la creación de actividades, la mejora de infraestructuras, el aumento de la seguridad, el apoyo empresarial y la adquisición de patrimonio municipal de suelo, lo que dará lugar a viviendas de VPO en el futuro.

En este sentido, ha destacado que "hasta hace poco el Ayuntamiento no contaba con suelo municipal, ya que fue embargado antes de 2013 por la deuda millonaria que acarreaba en las sociedades municipales, que llegó a alcanzar los 45 millones de euros". El Consistorio ha indicado que la deuda bancaria actual "asciende a cero euros, sólo se incluyen los anticipos que se pide a Diputación".

En lo que respecta a la financiación externa, el presupuesto refleja más de 7 millones de euros de los nuevos fondos europeos de los que ha sido beneficiario el municipio. "Antes era impensable entrar en los planes de la Unión Europea para realizar proyectos cofinanciados y ahora Coria del Río lo ha logrado en dos convocatorias consecutivas, demostrando su fiabilidad y transparencia para la gestión del dinero público", ha señalado Sánche.

"Se trata de una cifra histórica, pero las normas aprobadas por PSOE y PP en Europa sólo permite que esos fondos se usen para pagar intereses bancarios", ha concluido el portavoz.