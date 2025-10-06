Coria del Río (Sevilla) saca a concurso la obra para renovar el Paseo Marítimo por más de un millón de euros

CORIA DEL RÍO (SEVILLA), 6 (EUROPA PRESS)

El paseo marítimo de Coria del Río (Sevilla) es una de las principales zonas de la localidad. Ahora, tras más de 30 años desde su creación, el Ayuntamiento ha sacado a concurso el proyecto para su renovación integral, comprendiendo los más de 7.000 metros cuadrados que ocupa, por más de un millón de euros.

Según ha afirmado el gobierno local en una nota, será "la mayor intervención" en la zona en los últimas tres décadas. El alcalde de Coria del Río, Modesto González, ha recalcado que se trata de un "proyecto ambicioso" a la par que necesario. "Llevamos varios años intentando sacarlo adelante y ahora todo hace indicar que será posible. Son 33 años y el paso del tiempo ha hecho sus estragos, más aún en un espacio como este por el que transitan a diario cientos de personas", ha afirmado.

La obra ha salido a concurso público por un importe superior al millón de euros para que se presenten todas las empresas que lo deseen. Una vez adjudicada, tal y como explican desde el Ayuntamiento de la localidad, el plazo de ejecución será de seis meses y los trabajos se dividirán en tres tramos.

De esta forma, el primero de ellos abarca desde el restaurante Esturión hasta el cruce de la calle Batán con Avenida Andalucía y contempla la sustitución de la solería y de la balaustrada actual por una barandilla de acero inoxidable que de mayor transparencia para mejorar las vistas del río Guadalquivir y la construcción de isletas para colocar zonas de descanso, entre otras mejoras.

El segundo tramo discurre desde el cruce de calle Batán hasta el embarcadero y en él se llevará a cabo la sustitución de la solería, la reparación del pretil de hormigón y la instalación de bancos. Para la tercera fase, que va desde el embarcadero hasta la desembocadura del arroyo Riopudio, se seguirá el mismo modelo que en la segunda pero incluyendo arquetas que faciliten el montaje del alumbrado de la feria sin que éste dañe la superficie, según han detallado en el comunicado.

Por otro lado, González ha recordado "la pasividad" del Gobierno central del que depende el mantenimiento del paseo al ser de Dominio Público Marítimo-Terrestre. "Hemos luchado para la rehabilitación del paseo y hemos obtenido la autorización para que al menos seamos nosotros como ayuntamiento quienes lo arreglemos. Aunque no nos corresponda, entendemos que no podemos dejar que nuestro paseo se siga deteriorando", ha apostillado el regidor de la localidad.