El Coro de la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla ofrece su concierto de Navidad en la Capilla de la Estrella

Archivo - Vista aérea del campus de la Universidad pública Pablo de Olavide. - PABLO DE OLAVIDE - Archivo

SEVILLA 19 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Coro de la Universidad Pablo de Olavide (UPO) ofrece su concierto de Navidad en la Capilla de la Estrella el 21 de diciembre, a las 11,30 horas, con un programa que lleva por título 'Polifonía inglesa de Navidad', un recorrido por la tradición coral navideña inglesa

Se trata de una propuesta musical que recorre la tradición coral navideña inglesa, desde melodías renacentistas y barrocas hasta composiciones contemporáneas, con entrada libre hasta completar aforo, tal como señala la UPO en un comunicado.

El programa incluye obras emblemáticas como 'The First Nowell', fragmentos del Messiah de Georg Friedrich Händel y piezas modernas de John Rutter, ofreciendo una experiencia coral que pone en valor la evolución histórica de la música navideña.

El concierto contará con la participación de la Escolanía de Sevilla, la Coral Nuestro Padre Jesús de las Penas y Soledad Ramírez al órgano. La dirección artística corre a cargo de Miguel Rodríguez Rodríguez y la dirección musical de Jorge Rodríguez Morata.

Este concierto ha sido organizado por el Vicerrectorado de Cultura y Políticas Sociales a través del Servicio de Extensión Cultural, junto con la Hermandad de la Estrella, la Escolanía de Sevilla y APDI Group.

El Coro de la UPO fue fundado en 2008 y su trabajo se enmarca en el Programa Artes y Formación, con el propósito de contar con un espacio para la formación y la divulgación del repertorio coral en la Universidad.