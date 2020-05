Coronavirus.- Adelante pide reanudar el "diálogo" con los artistas de calle ante la incidencia de la crisis

SEVILLA, 21 May. (EUROPA PRESS) -

El Grupo de Adelante en el Ayuntamiento de Sevilla ha reclamado este jueves al Ayuntamiento de Sevilla que reanude el diálogo con el colectivo de artistas de calle, avisando de que en la nueva crisis derivada de las restricciones del estado de alarma decretado contra la pandemia de coronavirus Covid-19, son "quienes peor lo están pasando" dentro del ámbito cultural, cuyos profesionales son "los más castigados" por esta situación.

La portavoz de Adelante en el Ayuntamiento hispalense, Susana Serrano, ha señalado que durante las últimas semanas, su formación ha defendido la necesidad de ampliar el espacio para peatones en las calles y plazas de la ciudad para adecuar la movilidad a la nueva realidad derivada de la pandemia.

Y mientras "el debate público se ha centrado exclusivamente en la hostelería y los veladores, una actividad que ahora debemos apoyar" ante la nueva crisis, lo cierto es que "también hay otros muchos trabajadores, especialmente del ámbito cultural, cuyo desempeño profesional estará determinado por la nueva ordenanza municipal de ruidos".

Al respecto, ha apoyado las demandas del colectivo de artistas de calle de la ciudad que, agrupados en la asociación 'Alegra Sevilla', han enviado una carta al Defensor del Pueblo Andaluz y a distintas administraciones públicas, lamentando que sus complejas condiciones laborales se hayan complicado aún más como consecuencia de esta pandemia.

SIN MARCO LEGAL

Como la propia asociación señala, el colectivo de artistas callejeros no tiene ningún marco legal al que acogerse y muchos de los músicos y artistas no ganan lo suficiente siquiera para cotizar como autónomos. La situación actual es que "una inmensa mayoría de los artistas de calle están sin ingresos, no pueden actuar en la calle y han tenido que cancelar las actuaciones que ya tenían cerradas, de tal manera que, sin recibir ningún tipo de ayuda económica, no pueden pagar el alquiler o comprar bienes de primera necesidad".

Susana Serrano ha recordado así que "los del sector cultural son los profesionales más castigados por esta crisis" y, dentro de dicho ámbito, "los artistas de calle son quienes peor lo están pasando". La edil lamenta al respecto que "el diálogo con los artistas callejeros se haya visto paralizado como consecuencia de la actual crisis" y emplaza al Gobierno municipal a "retomar la mesa de diálogo que se había iniciado para que se reconozcan los derechos de los artistas de calle de nuestra ciudad".

Serrano espera que "poco a poco los artistas callejeros vuelvan a inundar de vida las calles de la ciudad y que se den las condiciones adecuadas para que vean garantizados sus derechos", porque "esta situación ha sido durante muchos años un grave problema para este colectivo".

La edil de Adelante Sevilla incide en que "este sector que es tan visible para la ciudadanía y para los numerosos turistas que visitaban la ciudad sufre una imperdonable invisibilización por parte de las autoridades, que no han sabido reconocer el valor de su actividad", y se pregunta "por qué en otras ciudades como Cádiz o Barcelona este colectivo sí ve garantizados sus derechos y, sin embargo, no es así en Sevilla".