Coronavirus.- Vox se desmarca del pacto local al no haber sido "consultado" y no ver "necesario" un documento

SEVILLA, 28 May. (EUROPA PRESS) -

El Grupo de Vox en el Ayuntamiento de Sevilla se ha desmarcado este jueves el acuerdo político local promovido en el marco de la comisión especial no permanente constituida en el Consistorio para diseñar la reactivación socioeconómica de la ciudad ante la nueva crisis derivada del estado de alarma decretado contra la pandemia del coronavirus Covid-19, alegando que desconoce los términos del mismo porque no han sido "consultados".

Al respecto, la portavoz municipal, Cristina Peláez, ha mostrado su sorpresa "por haber conocido esta misma tarde la pretensión del alcalde de convocar mañana (por este viernes) a los medios para la firma de un acuerdo que conocían todos menos nosotros, como hemos podido apreciar en la sesión de la comisión por la reactivación económica y social de la ciudad, donde el resto de grupos en sus intervenciones dejaban claro que conocían, y aceptaban, la intención de firmar un acuerdo político".

"A Vox nadie se lo ha propuesto, por lo que no hemos participado en negociación alguna en la elaboración del documento. Vox votó a favor de la creación de una comisión no permanente para la reactivación social y económica de la Sevilla, votación que se realizó, como es preceptivo, en sesión plenaria. Dicho acuerdo no contenía la necesidad de suscribir documento político alguno, sino de trabajar para que los grupos políticos propusieran medidas concretas para elaborar un documento y someterlo, finalmente, a votación en pleno", ha aseverado.

Además, no ve "la necesidad de firmar documento alguno, puesto que todas las medidas que contenga dicho documento deberán ser votadas en pleno, o si no son competencia del mismo, ser ejecutadas directamente por el Gobierno, sin la necesidad de la escenificación de un consenso que es irreal".

En este sentido, Cristina Peláez ha subrayado que "en Vox estamos por trabajar, y de hecho seguiremos acudiendo a las sesiones de la comisión, y a proponer siempre con espíritu constructivo, y con el objetivo en el bien de los sevillanos, en la reactivación de nuestra ciudad, lo que no precisa de acuerdo político alguno, sino de trabajo efectivo".

"No entramos a valorar las medidas que contiene el acuerdo, sino que las mismas no tienen validez en un documento como el que se pretende firmar. Los grupos políticos debemos trabajar proponiendo medidas, y votándolas en el Pleno, que es el órgano de máxima representación política de los ciudadanos en el gobierno municipal".

"Venimos reclamando la celebración de un pleno extraordinario monográfico sobre el COVID-19 y sus consecuencias sanitarias, económicas y sociales en la ciudad de Sevilla. Es esa la vía para aprobar medidas, que pueden emanar de la comisión creada al efecto, pero no puede sustituirse la actividad plenaria por acuerdos políticos que son operaciones de márketing y de bombo y platillo, a las que no se prestará Vox, que seguirá aportando propuestas para mejorar la vida de los sevillanos, pero por sus cauces legales".