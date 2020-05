Coronavirus.-Vox pide a Espadas que aclare si Lipasam está reincorporando a empleados "de riesgo" ante el virus

SEVILLA, 21 May. (EUROPA PRESS) -

El Grupo de Vox en el Ayuntamiento de Sevilla ha pedido al Gobierno local del socialista Juan Espadas que explique los motivos por los que la sociedad municipal Lipasam "está llamando a incorporarse al trabajo a empleados con patologías crónicas y, por tanto, poniendo en riesgo la salud de sus trabajadores sin valorar cada caso concreto" en este momento de crisis sanitaria por la pandemia de coronavirus Covid-19.

La portavoz municipal de Vox, Cristina Peláez, ha señalado una denuncia al respecto de representantes sindicales de Lipasam ante la Inspección de Trabajo, avisando "el delegado municipal responsable de Lipasam debe dar explicaciones sobre este proceder y los detalles que justifiquen dicha orden, que consideramos de extrema gravedad porque, en caso de ser cierta, estarían poniendo en serio riesgo la salud de sus propios empleados y de los sevillanos en general, pues se estarían incorporando a sus tareas empleados considerados de riesgo a los cuales ni siquiera se les ha preguntado por su estado de salud, ni se les han practicado las pruebas del Covid-19 o si han tenido contacto con personas infectadas, actuando sin respetar el mínimo principio de precaución".

A tal efecto, ha precisado que rige una resolución municipal que define al servicio de Lipasam como esencial y "especifica que los trabajadores no realizarán su trabajo por diferentes factores de riesgo", pesando otra resolución municipal que respecto a los "grupos vulnerables" de trabajadores frente al virus, especifica "que dicho colectivo de riesgo no se incorporará mientras no finalice la fase uno del estado de alarma".

"Debemos recordar al PSOE que los trabajadores de Lipasam han trabajado muy duro desde el inicio de la pandemia y ahora se obliga a trabajar a todo el personal de riesgo, según la denuncia de los sindicatos", ha dicho. Cristina Peláez ha lamentado además que el alcalde de Sevilla "no haya felicitado aún de manera pública el buen hacer de los trabajadores de la limpieza pública".

"No deja de ser inquietante que, mientras esto ocurre, en la prensa sevillana aparezca recurrentemente la figura de la gerente de Lipasam, Virginia Pividal, como ejemplo de buen hacer, lo que nos hace sospechar que los generosos contratos publicitarios de la empresa pública con determinados medios tenga algo que ver con estos inmerecidos reconocimientos a Pividal, cuya diligencia en el trabajo es inversamente proporcional con su promoción en los medios informativos", ha criticado además.

"Los problemas de limpieza de la ciudad, que los tiene, y muy graves, son responsabilidad directa del alcalde, Juan Espadas, a la sazón presidente de Lipasam, que no ha reforzado la plantilla de trabajadores, ni tampoco ha tenido intención alguna de mejorarla como demuestran los hechos objetivos denunciados en múltiples ocasiones por los representantes de los trabajadores", ha agregado.