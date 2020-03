Coronavirus.- Vox pide reducciones fiscales y suspender las partidas a sindicatos, patronal y partidos

SEVILLA, 26 Mar. (EUROPA PRESS) -

Vox ha informado este jueves de que ante el severo impacto económico derivado de las restricciones implícitas en el estado de alarma decretado para frenar la propagación del coronavirus Covid-19, está proponiendo en los ayuntamientos donde cuenta con ediles un paquete de medidas fiscales para mitigar el "daño" sufrido por las familias y las empresas, solicitando además suspender las partidas destinadas a sindicatos, patronales, partidos políticos y cualquier entidad que no tenga "naturaleza mercantil y no esté directamente vinculada a la garantía del empleo, la sanidad, la seguridad ciudadana, la alimentación o la vivienda de los más necesitados".

En un comunicado, Vox ha apostado por "reducir las cargas fiscales de las familias en la situación de confinamiento o aislamiento y compensar las pérdidas derivadas del incremento del paro o paralización actividad empresarial".

Así, mientras en el caso del Ayuntamiento de Sevilla, por ejemplo, se prevé eximir del pago de tributos municipales o tasas a los negocios afectados por las restricciones; así como la ampliación del periodo de pago de los impuestos de bienes inmuebles (IBI), de vehículos de tracción mecánica (IVTM) o las tasas de basura para locales comerciales, de veladores o de mercadillos y ayudas a pymes o autónomos o un plan de empleo; Vox propone de su lado reducir a la mitad todas las tasas cuyo hecho imponible esté vinculado al desarrollo de una actividad comercial o empresarial; aplazar el impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras (ICIO) en el caso de las obras suspendidas por esta crisis o aplazar dos meses las obligaciones fiscales vecinales con los ayuntamientos.

Además, y entre otros aspectos, Vox propone la suspensión del devengo del canon o de la renta de las concesiones o alquileres municipales a aquellos comerciantes o empresarios que se vean afectadas por restricciones de la actividad.

En paralelo, apuesta por "suspender la ejecución de todas las partidas presupuestarias no ejecutadas, total o parcialmente, que se refieran a gastos no esenciales o innecesarios para la lucha contra la crisis sanitaria", mencionando las subvenciones a sindicatos en un contexto en el que más de 62.400 trabajadores sevillanos afronta procesos de ERTE; organizaciones empresariales, grupos políticos municipales y "asociaciones o entidades cuya actividad no tenga naturaleza mercantil y no esté directamente vinculada a la garantía del empleo, la sanidad, la seguridad ciudadana, la alimentación o la vivienda de los más necesitados".

Para la portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Sevilla, Cristina Peláez, "las medidas adoptadas son insuficientes para paliar el daño que sufrirán los españoles, pues el Gobierno de la Nación no ha renunciado a su expansiva política fiscal y subidas de impuestos; de modo que desde el municipio se puede y debe asumir el deber de colaborar para que la crisis económica no nos haga más daño que la pandemia".

Por su parte, el portavoz de Vox en la Diputación de Sevilla, Rafael García Ortiz, ha defendido que "estas medidas producirán una reducción de los ingresos municipales que deberán ser compensados acudiendo al superávit de las cuentas municipales y a la necesaria reducción del gasto político".

García Ortiz ha subrayado que "el Gobierno de la Nación no ha realizado ninguna acción ni esfuerzo dirigidos a reducir el gasto político innecesario. Desde los municipios podemos y debemos actuar con diligencia ofreciendo al gobierno de la Nación y a los gobiernos autonómicos el ejemplo".

"En Vox creemos que todas las recursos de la Nación deben ponerse al servicio de los españoles; lo cual significa que ni un solo euro de dinero público puede destinarse a otra cosa que no sea ayudar a los españoles a salir de la emergencia sanitaria y económica", han concluido.