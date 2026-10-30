El pleno del Ayuntamiento traslada su más sentido pésame tras el accidente de Urda: "Sevilla llora a las víctimas"

Pleno extraordinario para seleccionar, mediante sorteo informático, a los ciudadanos que formarán parte de las mesas electorales el 29N - AYTO.DE SEVILLA

SEVILLA, 30 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Sevilla ha trasladado "su máxima consternación" tras el accidente ferroviario ocurrido este miércoles en la localidad toledana de Urda, en el que se vieron envueltos dos trenes que se dirigían a la capital hispalense y que ha causado, al menos, 69 víctimas mortales y más de un centenar de heridos.

Al respecto, se ha leído una declaración institucional durante la sesión extraordinaria del Pleno municipal para el sorteo de componentes de mesas electorales para las Elecciones al Congreso de los Diputados y al Senado del próximo 29 de noviembre, tal como informa el Consistorio en un comunicado.

Al inicio de la sesión, la Corporación ha guardado un minuto de silencio en recuerdo de las víctimas del accidente de tren. "Cuando ocurre una tragedia de estas proporciones todas las cuestiones municipales pasan a un segundo plano".

"La Corporación en pleno quiere hacer llegar su más sentido pésame a las familias de los fallecidos y enviar un mensaje de solidaridad tanto a los heridos como a todos aquellos que aún hoy desconocen el paradero de sus seres queridos. Vuestro dolor y vuestra angustia son compartidos por todos los sevillanos, que os transmiten desde lo más profundo de sus corazones palabras de consuelo", recoge la citada declaración.

Asimismo, los grupos municipales que forman parte del Ayuntamiento han trasladado también un sincero agradecimiento a todas las fuerzas de seguridad, dispositivo de emergencia y personal sanitario que han atendido a las víctimas de este "terrible accidente".

"Igualmente, queremos resaltar nuestra emoción por el ejemplo de solidaridad y humanidad que han ofrecido los vecinos de la localidad de Urda, quienes desde el primer momento se volcaron desinteresadamente en las tareas de rescate".

Por último, añade la declaración institucional, en estos momentos de "dolorosa zozobra", el Ayuntamiento de Sevilla se pone a disposición de las familias afectadas "para colaborar en todo aquello que sea necesario". "El primer respaldo será honrar la memoria de todos aquellos que se toparon con la más terrible fatalidad de una manera súbita e injusta".

"Sevilla llora a las víctimas, tanto a sus vecinos como a los visitantes que vieron truncadas sus vidas cuando viajaban a nuestra ciudad. Que la emoción de su recuerdo nos acompañe siempre y nos sirva para ser más solidarios, más generosos, más humanos", concluye el texto.

En lo que se refiere al Pleno en sí, se ha llevado a cabo para seleccionar, mediante sorteo informático, a los 10.956 ciudadanos que formarán parte de las 913 mesas que van a constituirse en 203 colegios electorales para los comicios del 29N.